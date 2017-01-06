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Başkan Ataç "Hoş geldin bebek" ziyaretlerini sürdürüyor

- "Onlar bizim geleceğimiz"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı ailesinin yeni üyelerine ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği "Hoş geldin bebek" ziyaretleri kapsamında Sütlüce mahallesinde ikamet eden Mehmet-Müjde Şirinözmen'in Yusuf-Muhammet isimli ikiz bebekleri ile Yeni Bağlar mahallesinde ikamet eden Ümit-Elif Duran'ın Eylül isimli bebeğini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Ataç, "Çocuklarımız hem bizler için hem ülke için önemliler. Her zaman söylerim, onlar bizim geleceğimiz. Belediyemiz onların iyi yetişmesi için her zaman yanlarında olacak. Ülkeye hayırlı evlat olmaları için ne gerekiyorsa o yapılacak. Ben şimdiden onların şansları ve bahtları açık olsun diliyorum" dedi.

Şirinözmen ve Duran aileleri "Başkanımız bizleri ziyarete geldi çok mutlu olduk. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz" şeklinde konuştular.

(İHA-MET-Y)



06.01.2017 15:39:41 TSI

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