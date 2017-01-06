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Kar ve dondurucu soğuk geliyor

- Aydın aşırı soğuk ve kar yağışından etkilenecek



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkisine girecek olan Ege Bölgesi'nde görüşecek olumsuz hava koşullarının Aydın'da da kendisini hissettireceği bildirildi.



Yapılan son değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, önümüzdeki beş günlük periyotta mevsim normallerinin 10-12 derece altında seyretmesi bekleniyor. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girecek olan Ege Bölgesi'nde bugün akşam ilk saatlerden itibaren kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışlarının, bu gece ve yarın yoğun olarak devam edeceği ve yer yer 20 santimetre üzerinde örtü bırakacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuluyor.

(MB-Y)



06.01.2017 15:45:21 TSI

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