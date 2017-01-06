06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Akgün hizmet ve projeleri yerinde belirliyor

06 Ocak 2017 Cuma, 15:46
Başkan Akgün hizmet ve projeleri yerinde belirliyor
Başkan Akgün hizmet ve projeleri yerinde belirliyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gece gündüz demeden ilçeyi sokak sokak gezerek yapılacak hizmet ve projeleri yerinde belirliyor. Başkan Akgün, teknik ekibi ile gerçekleştirdiği incelemelerde sık sık vatandaşlarla yüz yüze görüşerek, sorun ve talepleri de ilk ağızdan dinliyor.
2017 yılında da Büyükçekmece'ye hizmet için tüm mesaisini sokaklarda geçiren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bölgelerin sorun ve eksiklerini yerinde görerek yapılması gereken hizmetler konusunda teknik ekibine talimat veriyor. Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin yapmış olduğu hizmetler ve 2017 yılı içinde yapılması gereken projeleri ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Akgün, Büyükçekmece halkından gelen talep ve önerileri de değerlendiriyor. 2017 yılının da Büyükçekmece için hizmet ve atılım yılı olacağını açıklayan Başkan Akgün, "Belediye başkanlarının makamı olmaz. Benim makamım sokaklardır, halkımın yanıdır. Teknik ekibimle birlikte yapılacak ve yapılmakta olan hizmetleri yerinde görmek bizi daha doğruyu, daha güzeli yapmaya sevk ediyor. Sokağa çıktığınız zaman şehrinizin genel durumunu görme ve test etme imkanınız oluyor. Sokakta gezerken 'Ne haber Ayşe teyze' diye insanlara sarıldığınız zaman vatandaş içindekini size çok daha rahat dökebiliyor. Bunun için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 24 mahallemizi sokak sokak gezip, Büyükçekmece ailem için en iyi hizmeti vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
(HB-CC-Y)

06.01.2017 15:50:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kartal Belediyesi solucan gübresi üretimine devam ediyor
YEREL

KARTAL BELEDİYESİ SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİNE DEVAM EDİYOR
Ücretsiz öğrenci servislerine meclis onayı
YEREL

ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE MECLİS ONAYI
Büyükçekmece'den Halep'e yardım eli
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE'DEN HALEP'E YARDIM ELİ
&quot;Duvar&quot; Maltepelilerle buluştu
YEREL

"DUVAR" MALTEPELİLERLE BULUŞTU
Belediyeden 78 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti
YEREL

BELEDİYEDEN 78 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
Küçükçekmecede sahte ve kaçak içki operasyonu
YEREL

KÜÇÜKÇEKMECEDE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
Burun sorunları doğuştan gelebilir
YEREL

BURUN SORUNLARI DOĞUŞTAN GELEBİLİR
Aile terapisti Bünyamin İrak'tan eşlere tavsiyeler
YEREL

AİLE TERAPİSTİ BÜNYAMİN İRAK'TAN EŞLERE TAVSİYELER
Talha Uğurluel, Mehmet Akif'in bilinmeyenlerini anlattı
YEREL

TALHA UĞURLUEL, MEHMET AKİF'İN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI
Vücutla dost bakteriler
YEREL

VÜCUTLA DOST BAKTERİLER
Sanatçıların adı parkta yaşayacak
YEREL

SANATÇILARIN ADI PARKTA YAŞAYACAK
Büyükçekmece Kar yağışına karşı önlemlerini aldı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE KAR YAĞIŞINA KARŞI ÖNLEMLERİNİ ALDI
Maltepe'de 2016'da 40 kilometre yol asfaltlandı
YEREL

MALTEPE'DE 2016'DA 40 KİLOMETRE YOL ASFALTLANDI
YGS öncesi sınav kaygısına dikkat
YEREL

YGS ÖNCESİ SINAV KAYGISINA DİKKAT