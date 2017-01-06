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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Yardım TIR'ları yola çıktı

06 Ocak 2017 Cuma, 15:52
Yardım TIR'ları yola çıktı
Yardım TIR'ları yola çıktı
- Halep için başlatılan 'Yardım TIR'ı' kampanyası kapsamında giyim, battaniye ve gıda paketinin bulunduğu 2 TIR Muğla'nın Menteşe İlçesi'nden yola çıktı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Halep için başlatılan 'Yardım TIR'ı' kampanyası kapsamında giyim, battaniye ve gıda paketinin bulunduğu iki TIR Muğla'nın Menteşe İlçesi'nden yola çıktı. Kampanya kapsamında 959. ve 960. TIR yola çıkmadan önce Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Hayrat Vakfı İl Temsilcisi Mehmed Hüsnü Semiz, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak kampanyaya destek veren STK'ların temsilcileri katıldı.
Halep için başlatılan kampanya ile ilgili konuşan Muğla Hayrat Vakfı İl Temsilcisi Mehmed Hüsnü Semiz, "Mazlum ve mağdur Halepli kardeşlerimiz için oluşturduğumuz iki tır yardım malzemesini göndereceğiz. Öncelikle bu yardımların toplanmasına destek veren başta Türkiye Diyanet Vakfına, Gençlik Kollarımıza, İlim Yayma Cemiyeti, Memur-Sen ve Yeşilay Derneklerimize ve Muğla halkına teşekkür ediyorum. Hayrat yardım olarak bu göndermiş olduğumuz 959 ve 960. TIR'lar, Muğla olarak geçen hafta Fethiye ve Marmaris'ten 6 TIR gönderdik. Menteşe olarak kış şartlarının ağırlaştığı Suriye'deki çadır kentlere 2 TIR kömürü ise yine geçen hafta gönderdik. Bu yardımları zalimlerin bombardımanı altındaki Halep'ten kaçan ve Suriye'de sınıra yakın bölgede İdlib'teki kardeşlerimize ulaştıracağız. Şu an sınırın öbür tarafında 23 depo ofisimiz var. 112 gönüllümüz burada yardımları 35 çadır kente ulaştırıyor. Bu yardımların yapılmasına vesile olan Muğla halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.
Birlik olunması gerektiğini kaydeden Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Geçtiğimiz gün gerçekleşen hain saldırıda 2 şehidimiz var. Görüntülerden apaçık planlanmış olduğu belli. Bu artık Laikliğe, mezheplere, Atatürkçülüğe, Ak Parti'ye yapılan bir saldırı değil. Topyekûn Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir saldırı. Ufak tefek siyasi sürtüşmeleri bir kenara bırakıp birleşmeliyiz. Bu yardımlar çok önemli. Biz sadece kendi sınırlarımıza hapsedilemeye çalışıyoruz. Ama bizler sınırların dışına çıkıp oradakilere yardım ediyoruz" dedi.
"Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanındayız" diyen Vali Yardımcısı Kamil Köten, "Geçtiğimiz gün hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerimize sıkılan kurşunlar, bu TIR'lara sıkılan kurşunlardır. Dünyanın neresinde olursa olsun bizler mazlumun yanındayız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini kaydederek dua okudu. Dua okunmasının ardından yardım TIR'ları Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıktı.
(BT-İK)

06.01.2017 15:55:42 TSI
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