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AK Parti'den Halep'e yardım tırı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı Halep'e yiyecek malzemesi dolu bir tır yardımı gönderdi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı, Halep'te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayarak Halep'te zor durumda olan insanlar için yardımı tırı gönderdi. AK Parti İl Binası önünde düzenlenen etkinliğe AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ömer Gülay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Züleyha Arıman ve partililer katıldı.

Halep'de yaşanan drama ve vahşete seyirci kalmamak için zulüm gören insanlara bir nebze olsun yardım edebilmek adına yardım kampanyası düzenlediklerini söyleyen AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ömer Gülay, "Halep yaşanan drama ve vahşete seyirci kalmayan AK Parti teşkilatları olarak, buradaki kardeşlerimize ve zulüm gören insanlara yardım olmak, yaşadıkları acıları ve sıkıntıları bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla, insanlık namına önemli gıda ve ihtiyaç maddelerinden oluşturduğumuz yardım tırımızı bugün yola çıkarıyoruz. AK Parti teşkilatları ve yardımsever halkımızın geçmişte olduğu gibi bu günde tüm mazlumların yanında olduğumuzu bir kez daha ortaya koymanın ve insanlığın yanında olduğumuzu göstermenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bizler Türk milleti olarak dünya insanlığının ve tüm mazlumların yanında olduğumuzu tarihten gelen bilinç ve kazanımlarımızla bugün bir kez daha ortaya koyduk. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın kararlı tutum ve ısrarları ile Halep'te yaşanan katliam ve zulüm varılan barış anlaşması ile bir nebze olsun durdurulmuş oldu. Bu katliamlar ve zulümden kaçarak gerek ülkemize ve gerekse güvenli bölgelere sığınan binlerce Halepli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı bu yardım tırı ile göstermek istedik. Umarım Suriye başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkede insanlığa, Müslümanlara ve mazlumlara karşı sistematik olarak sürdürülen acı ve gözyaşı bir an önce diner, katliam ve acılar son bulur. Halep e gönderdiğimiz bu yardım tırına katkıda bulunan yöneticilerimizi ve hayırseverlerimizi bir kez daha kutluyor, acı ve gözyaşının son bulduğu, tüm insanların huzur içinde yaşadığı bir dünya dileğim ile saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dualar edilerek Halep'e gönderilmek üzere tır yola çıktı.

(SÖ-ÖK-Y)



06.01.2017 15:57:05 TSI

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