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Büyükşehir Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Karboğazı mevkinde yoğun kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı kış ve bahar aylarında yem bırakma çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, bu hayvanların en fazla yaşadığı yerleri bölge muhtarları ile tespit etti. Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava şartlarının etkili olmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tilki, çakal, kanatlı yabani hayvanlar ve 100'den fazla yılkı atı için Tarsus ilçesine bağlı Karboğazı mevkine yem bırakıldı. Ekipler, Karboğazı mevkinde 40 adet saman ve fıstık balyası, 2 çuval saman, 2 çuval buğday, 2 çuval ezme yem, 6 çuval kepek yem ve 225 kilo köpek mamasını gerekli yerlere bırakarak hayvanları besledi.

Yem bırakma işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini söyleyen ekipler, yaban hayvanlarla ilgili vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen her türlü şikayetleri değerlendirerek anında müdahale ettiklerini belirttiler.

(KYM-Y)



06.01.2017 15:55:18 TSI

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