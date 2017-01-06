YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın ve Erin Kahta ilçesinde temaslarda bulundu

Aydın ve Erin Kahta ilçesinde temaslarda bulundu



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Vali Abdullah Erin beraberindeki heyet ile birlikte Kahta ilçesinde temaslarda bulundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Vali Abdullah Erin beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper Kahta ilçesinde temaslarda bulundu.

Heyeti Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya karşılayarak, birlikte Kahta Belediyesi ziyaret edildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile bir süre sohbet eden heyet daha sonra taziye ziyaretlerinde bulundu.

(AHM)



06.01.2017 16:03:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER