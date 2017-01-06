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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'de yaban keçisi sayısı arttı

06 Ocak 2017 Cuma, 16:01
Niğde'de yaban keçisi sayısı arttı
Niğde'de yaban keçisi sayısı arttı

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Orman ve Su İşleri Müdürü Turgut Koçak, bu yıl yaban keçisi sayısının arttığını ve av turizmi kapsamında 14 yaban keçisinin av turizmine açılacağını söyledi.
Her yıl yapılan envanter çalışmasıyla yaban keçisi sayısının yükseldiğini belirten Müdür Koçak şunları söyledi: "Çamardı Demirkazık'ta yaban hayatı geliştirme sahamız bulunmaktadır. Her yıl bu sahamızda envanter çalışması yapıyoruz. Buradaki envanter çalışmamızın amacı ise 8 yaş ve üzerindeki keçileri av turizmine açmak. Bu sene bin 475 oldu, geçen yıl bu sayı bin 343'dü. Geçen yıl ki kotamız 13 taneydi bu sene 14 tane oldu ve 14 keçi av turizmine açılacak. Yerli avcılar bu kota dahilinde avlanacaklar. Bunun nedeni ise şu bu keçilerin bu yaşama yaşı var, keçiler 14 yaşına kadar yaşayabiliyor ve normal ölümünü tamamlıyor. Bundan dolayı da bu keçileri 8 yaşından sonra belirli kota dahilinde av turizmine açıyoruz. Yerli ve yabancı avcılar Bakanlık ve müdürlüğümüz görevlileri gözetiminde bu av turizmini gerçekleştiriyor. Buradan elde edilen gelir ise yine köy tüzel kişiliklerine aktarılacaktır. Yaban hayatı sahasında sınırları bulunan köylere yüzde 60'ı oranında köylere veriyoruz ve bu köylerde bekçi tutuyoruz"
(YE-AÖ-Y)

06.01.2017 16:05:07 TSI
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