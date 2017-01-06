YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kalın'dan İlçe Jandarma Komutanı İmre'ye hayırlı olsun ziyareti

Başkan Kalın'dan İlçe Jandarma Komutanı İmre'ye hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Hasan Kalın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Faruk İmre'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Görevine yeni atanan İmre, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek Başkan Kalın'a teşekkür etti. Başkan Kalın ise Seyitgazi'nin huzurlu bir ilçe olduğunu belirterek, "Ülkemizin güvenliği için gece gündüz nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun. Zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Allah hainlere fırsat vermesin. Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle ifade etti.

(İHA-MET-Y)



06.01.2017 16:07:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER