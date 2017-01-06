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Şampiyonlar Karacabey'den çıkacak



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Karacabey Birlikspor U-14 ve U-17 takımlarının futbolcuları ile bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, sporun asıl amacının geniş kitlelere yaygınlaştırılması olduğunu dile getirdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Birlikspor altyapısını oluşturan U-14 ve U-17 takımlarını ziyaret ederek, geleceğin şampiyonu sporcularla buluştu. Altyapıya önemli yatırımlar yaptıklarını ve bunun sonucunda da önümüzdeki döneme Karacabey'de yetişmiş sporcuların damga vuracağını ifade eden Özkan, Son dönemde Karacabey'de sosyal ve ekonomik yönden olduğu kadar; sportif açıdan elde edilen başarıların da tüm Bursa kamuoyunun haklı takdirini kazandığının söyledi. Başkan Özkan, son 2 yıllık dönemde lisanlı sporcu sayısındaki 10 katlık büyümenin, ilçe halkına gelecek adına büyük ümit verdiğine dikkat çekti.

Geleceğin şampiyonlarını oluşturacak sporculara seslenen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, sporun insanların ruhsal ve bedensel sağlığına sağladığı katkıların yanı sıra, sosyal ve meslek hayatındaki başarılarına da kaynak teşkil ettiğini ifade etti. Özkan, "Taşıma su ile değirmenin dönmeyeceği bilinci ile altyapı olmazsa olmazımız. Altyapıya sunduğumuz imkanlar ve geliştirdiğimiz projeler sayesinde, ilçede adeta bir sporcu patlaması yaşanıyor. Her zaman sporun ve siz sporcu kardeşlerimizin yanındayız. Alt yapıya önem veren diğer ülkelerin başarısını, hep beraber görüp yaşıyoruz. Bu doğrultuda altyapı desteklerini kararlılıkla artırıp sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

(AÇ)



06.01.2017 16:12:36 TSI

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