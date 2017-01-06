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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı

06 Ocak 2017 Cuma, 16:10
Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı
Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Alparslan Ötüken
Kamera : Alparslan Ötüken
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 8 kişilik Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenen 2 Suriyeli hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Beşiktaş Sokak'ta, 8 kişilik Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Çıkan yangın sonrasında vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Evin yatak odasında çıkan yangın nedeniyle yoğun dumandan zehirlenen 2 kişi ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü.
Kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, yetkililer yangın ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
(AÖ-Y)

06.01.2017 16:14:55 TSI
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