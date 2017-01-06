YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı

Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Alparslan Ötüken

Kamera : Alparslan Ötüken

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 8 kişilik Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenen 2 Suriyeli hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Beşiktaş Sokak'ta, 8 kişilik Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Çıkan yangın sonrasında vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Evin yatak odasında çıkan yangın nedeniyle yoğun dumandan zehirlenen 2 kişi ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü.

Kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, yetkililer yangın ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



06.01.2017 16:14:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER