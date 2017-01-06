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Forum Gaziantep Çocuk Kulübünde sürpriz doğum günü



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Forum Gaziantep Çocuk Kulübü, yeni yılda da çocukların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 8 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek sürpriz doğum gününe tüm ocak doğumlu çocuklar ve aileleri davetli.

Şehrin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep, yeni yılda da minik ziyaretçileri için sürprizlerini sürdürüyor. Her ay düzenlenen yaş günü partileri, bu pazar Ocakta doğan çocuklar için organize ediliyor.

Forum Gaziantep Çocuk Kulübü'nün özel doğum günü partisinde minikleri interaktif yarışmalar, mini maskot konseri, karaoke, pasta kesimi, kurabiye dağıtımı gibi birbirinden eğlenceli aktiviteler bekliyor.

8 Ocak Pazar günü saat 15.00 - 18.00 arasında gerçekleştirilecek doğum günü partisine katılım ücretsiz. Yeni arkadaşlar edinmek isteyen ve unutulmaz bir vakit geçirmek isteyen tüm minikler ve aileleri bu partiye davetli.

(BRN-Y)



06.01.2017 16:17:26 TSI

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