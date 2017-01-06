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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması

06 Ocak 2017 Cuma, 16:17
Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu değerlendirilen hakim adayı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı bulunan Hakim Adayı A.A. isimli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilmiş, şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.
(BMG-AÖ-Y)

06.01.2017 16:18:23 TSI
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