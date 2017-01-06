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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin'den Eğitim-Bir-Sen'in önerisine tepki

06 Ocak 2017 Cuma, 16:17
CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin'den Eğitim-Bir-Sen'in önerisine tepki
CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin'den Eğitim-Bir-Sen'in önerisine tepki

(Fotoğraflı-Görüntülü)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yılmaz Zengin, Türkiye'nin bir çok sorunla uğraşırken Eğitim-Bir-Sen'in verdiği öneriye tepki gösterdi.
CHP İl Başkanı Zengin, "Ülkemizde yaşanan sıkıntıları göz önüne alırsak terörü kimlerin desteklediği ortaya çıkıyor."dedi.
Laikliğin önemli bir sistem olduğunu anlatan İl Başkanı Zengin, "Laiklik demek, aydınlık, çağdaşlık, uygarlık demektir. Laikliğin olduğu yerlerde barış, kardeşlik. Özgürlük var." diye konuştu.
İl Başkanı Yılmaz Zengin şöyle konuştu;
"Eşinin ismini dahi söylemeyenler yanlış yoldadır. Atatürk'e dil uzatmak çok yanlıştır. Atatürk ilke ve devrimlerinden asla taviz vermeyeceğiz. Bu ilke ve devrimleri benimsemeyenlerin sonu mezarlıktır. Cumhuriyet kan ve gözyaşı ile kuruldu. Birilerinin dizinin dibinde değil. Din bizim ortak değerimizdir. Dinimiz çağdaş ve mantıklı bir dindir. Kirli politikalara alet edilmemelidir. "
(EÖ-AÖ-Y)

06.01.2017 16:21:09 TSI
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