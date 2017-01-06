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Milletvekili Aydın'dan Başkan Sekmen'e ziyaret



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ERZURUM (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette, Erzurum üzerine yapılabilecek projeler konuşuldu. Parlamenter Aydın'ın ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sekmen, "MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın Beyefendi ile Erzurum ile ilgili projeler ve Büyükşehir'in yaptığı çalışmaları konuştuk. Şehrimizde yapılması gereken projeler için Milletvekilimizden de destek bekliyoruz. Kendisinin de bizlere tavsiyeleri oldu. Şehrimiz için vekillerimiz, bürokratlarımız ve sivil inisiyatif kurumlarımızla birlikte el birliğiyle çalışıyoruz" dedi. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da, Erzurum için Mecliste yapılan çalışmaları dile getirdi. Parlamenter Aydın, "Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bizim için ülkemizin bekası her şeyden önce gelir. Bunun yanı sıra Erzurum için de diğer milletvekili arkadaşlarımızla ortak çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



06.01.2017 16:24:08 TSI

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