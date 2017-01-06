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Balıkesir Cepheleri kitabı tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Araştırmacı Yazar Aydın Ayhan tarafından hazırlanan "Balıkesir Cepheleri" kitabının tanıtımı ve Kuva-yi Milliye dönemi belgeleri sergisi Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi salonunda gerçekleştirildi.

Araştırmacı Yazar Aydın Ayhan tarafından hazırlanan ve Altıeylül Belediyesi tarafından bastırılan "Balıkesir Cepheleri" kitabının tanıtımı ve Kuva-yi Milliye dönemi belgeleri sergisi Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi salonunda gerçekleştirildi. Araştırmacı Yazar Aydın Ayhan yaptığı açılış konuşmasında Çocukluk ve gençlik dönemlerinde ev gezmelerinde ve kahvelerde seferberlikten bahsedildiğine dikkat çekerek " Büyüklerimiz bitmek tükenmek bilmez hatıralarını anlatırlardı. Biz kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık. Uzun bir sopa atımız olurdu, kılıcımız olurdu. ben yaklaşık 50 yıl önce bir takım malzemeler toplamaya başladım. O zamanlar bunların yüzüne bakan yoktu bu malzemeler sokağa atılıyordu. Ben Gazilerimizin anlattıkları derledim. Babam 1909 doğumluydu, ben eski bir belge bulduğum zaman götürür ona okuturdum. Ben bu adam ölürse ne yapacağım dedim ve oturdum öğrendim. Bu kitapta Balıkesir'e bir madalya istiyoruz, neden isteniyor madalya, madalya meclisten çıkacak. Ama neden isteniyor? Balıkesirli birinin anlatması lazım, işte bu kitapta Balıkesir niçin madalya isteniyor yazılı sebepleri burada tamamen belgesel. Atma tutma bir şey yok, kulaktan duyulan şeyler belge değildir mutlaka yazılı olmalı. Balıkesir'e madalya lazım diyenlere bunu verin Balıkesir'in madalyası bu" dedi.



Kitap geçmişimi gelecek nesillere taşıyacak

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz dernek olarak bu kitabı Balıkesir'e kazandırmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek " Tabi burada en büyük emek Aydın Ayhan hocamızın topladığı bilgi, belge ve veriler. Altıeylül Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu sağ olsunlar bu kitabın basımını üstlendiler. Bu kitapla geçmişimizi öğrencilerimize gençlerimize ve gelecek nesillerimize aktaracağız. Bu vatan atalarımız tarafından nasıl kurtarılmış öğrensinler. Ben hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Şehitlerimiz ve gazilerimizin emrindeyiz

Geçmişini unutan milletlerin geleceğinin olmayacağına vurgu yapan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu " Aydın hocam anlatırken aynen olayları yaşıyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak az hepimiz sizlerin emrindeyiz. Biz Kültürel belediyecilik olarak Balıkesir'in değerlerini, geçmişini kahramanlıklarını kültür yayınları olarak bastırıyoruz ve ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Türkiye'deki kütüphane ve okullara gönderiyoruz bu yayınladığımız 8. kültür yayınımız. Bundan önce Hasan Basri Çantay ile ilgili olarak yayınımız oldu yine orada da Aydın hocamın orada da ciddi katkısı emeği oldu. Kurtuluş Savaşından bu güne Balıkesir'in adı hep kahramanlıklarla anılmış, Balıkesir Kuva-yi Milliye şehri. Balıkesir Hasan Basri Çantay'ların, Vasfi Çınar'ların, Ali Hikmet Paşa'ların, Mehmet Bolak'ların 41 bayram adamın memleketi. Artık devletler birbirleriyle savaşmıyor terör örgütlerini tetikliyorlar. Şimdi ülkemizin karşısında olduğu tehlike bu ama başaramayacaklar bu millete diz çöktüremeyecekler, vatanımızı bölemeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler. Tarihimize ve geçmişimize sahip çıkmalıyız, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Kuva-yi Milliye dönemi belgeleri sergisinin kurdelesi Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz ve Aydın Ayhan tarafından kesildi. Ayhan Başkan Kafaoğlu ve Filiz'e sergiyi gezdirerek döküman, belge ve fotoğraflar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

(OF-BD)



06.01.2017 16:25:14 TSI

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