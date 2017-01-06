06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Pınarbaşı'nda "Kara çorba" günü

06 Ocak 2017 Cuma, 16:22
Pınarbaşı'nda "Kara çorba" günü
Pınarbaşı'nda "Kara çorba" günü

(Fotoğraflı)

Hatice Karakaş
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde kış mevsiminin başlaması dolayısıyla vatandaşlara ilçenin meşhur çorbası "Kara çorba" ikramı yapıldı.
Belediye başkanlığı tarafından Cuma namazı çıkışı ilçe meydanında düzenlenen programda 500 kişilik Kara çorba dağıtıldı. Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Kara çorbanın yöreye özgü ve meşhur yemeklerinden olduğunu ifade ederek, "Her yörenin kendine özgü yemek çeşidi vardır. Bizim de Pınarbaşı ilçemize özgü meşhur Kara çorbamız var. Kara çorba, ilçeye gelen ziyaretçilerimize, misafirlerimize ikram ettiğimiz ve yiyenlerin de büyük keyif aldıkları,lezzetli olduğunu ifade ettikleri bir yemeğimizdir. Daha önceden de yapılan ancak bu kadar kapsamlı olmayan Kara Çorba gününü geliştirerek geleneksel hale getirdik. Her yıl gün dönümü olan 21 Aralık'ta düzenlediğimiz bu organizasyonu diğer programlarımız nedeniyle bugün yapabildik. Şifa kaynağı olan bu çorbamızın vatandaşlarımıza afiyet şifa olmasını diliyorum" dedi.
Programa katılan vatandaşlar da Kara çorbanın özellikle kış aylarında içilmesinin daha faydalı olduğunu söyleyerek, Pınarbaşı belediye başkanlığına organizasyondan dolayı teşekkür ettiler.
(HK-GY-Y)

06.01.2017 16:25:44 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Taşköprü halkından Halep'e yardım
YEREL

TAŞKÖPRÜ HALKINDAN HALEP'E YARDIM
Pınarbaşı'nda çiftçilere 24 sığır hibe edildi
YEREL

PINARBAŞI'NDA ÇİFTÇİLERE 24 SIĞIR HİBE EDİLDİ
Ücretsiz halk oyunları ve tiyatro kursunun açılışı yapıldı
YEREL

ÜCRETSİZ HALK OYUNLARI VE TİYATRO KURSUNUN AÇILIŞI YAPILDI
Buzlu yol kazaya neden oldu
YEREL

BUZLU YOL KAZAYA NEDEN OLDU
Daday'ın yeni kaymakamı göreve başladı
YEREL

DADAY'IN YENİ KAYMAKAMI GÖREVE BAŞLADI
Tosya’da maden ocağında göçük: 1 yaralı
YEREL

TOSYA’DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 YARALI

Kastamonu'dan iki TIR, Halep'e gönderildi
YEREL

KASTAMONU'DAN İKİ TIR, HALEP'E GÖNDERİLDİ
&quot;Halep'te İnsanlık Ölmesin&quot; kampanyası
YEREL

"HALEP'TE İNSANLIK ÖLMESİN" KAMPANYASI
Taşköprü'de tescilli binalar ayağa kalkacak
YEREL

TAŞKÖPRÜ'DE TESCİLLİ BİNALAR AYAĞA KALKACAK
Şampiyon Kick-Boksçular, Başkan Arslan'ı ziyaret etti
YEREL

ŞAMPİYON KİCK-BOKSÇULAR, BAŞKAN ARSLAN'I ZİYARET ETTİ
Taşköprü'de bayanlara yönelik yüzme kursu
YEREL

TAŞKÖPRÜ'DE BAYANLARA YÖNELİK YÜZME KURSU
Kastamonu'da yaban hayvanları yemleniyor
YEREL

KASTAMONU'DA YABAN HAYVANLARI YEMLENİYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ