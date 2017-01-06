06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'da termometreler 19 dereceyi gördü

06 Ocak 2017 Cuma, 16:30
Samsun'da termometreler 19 dereceyi gördü
Samsun'da termometreler 19 dereceyi gördü



GÖKHAN İÇKİLLİ
SAMSUN (İHA) - Samsun'da 6 Ocak'ta hava sıcaklığı 19 dereceyi gördü.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklığı Orta Karadeniz Bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Yazdan kalma bir gün yaşanan Samsun'da bugün termometreler 19 dereceyi gösterdi. Sıcak hava dolayısıyla kendilerini evlerden dışarı atan vatandaşlar, alışveriş yerleri, parklar ve sahili doldurdu. Çocuklar parklarda oynayarak sıcak havanın tadını çıkarırken, aileler ise sahilde yürüyüş yaparak stres attı.
Meteorolojiye göre Samsun'da hava sıcaklığı bugün 19 derece olurken, şehrin çeşitli noktalarında gölgede kalan termometreler ise 16 dereceyi gösterdi.

Meteorolojiden kötü haber
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgenin yarından itibaren oldukça soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi. Yapılan açıklamada, "Batıdan itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların zamanla kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur iç kesimlerde (300 metreden itibaren) kar şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların özellikle Pazar günü yer yer yoğun olacağı ve ulaşımı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yarın öğle saatlerinden sonra ani bir düşüşle mevsim normallerinin 4-9 derece altında olacağı beklenmektedir. Güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmekte olan rüzgarın da yağışla birlikte yönünü değiştirerek kuzeybatıdan (karayel) kuvvetli 40-60 km/saat esmesi beklenmektedir. Denizlerimiz de ise Pazar günü ilk saatlere kadar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 yani 50-75 km/saat kuvvetinde fırtına beklenmektedir" denildi.
Meteoroloji yetkilileri vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, sağlık sorunlarına ve kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteorolojik tahminlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklı tahminlerin dikkate alınmasıyla istenmeyen durumların ortaya çıkmaması, gerektiği hallerde yapılan ve internet sitemizde yayınlanan kısa süreli meteorolojik ihbar ve uyarıların takip edilmesi, meydana gelmesi muhtemel zararların en aza indirilebilmesi bakımından yarar sağlayacaktır."
(GKH-SLH-Y)

06.01.2017 16:33:46 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

SAMULAŞ personeli 2017'ye eğitimle başladı
YEREL

SAMULAŞ PERSONELİ 2017'YE EĞİTİMLE BAŞLADI
Tok: &quot;Yeni nesillerden ümitliyim&quot;
YEREL

TOK: "YENİ NESİLLERDEN ÜMİTLİYİM"
2 çocuk annesi kadın azmetti, gazete patronu oldu
YEREL

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN AZMETTİ, GAZETE PATRONU OLDU
Samsun'da 239 genç çiftçi hibe aldı
YEREL

SAMSUN'DA 239 GENÇ ÇİFTÇİ HİBE ALDI
Orta Karadeniz soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek
YEREL

ORTA KARADENİZ SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK
Amazon Tabiat Parkı turizme açılıyor
YEREL

AMAZON TABİAT PARKI TURİZME AÇILIYOR
Amazon Tabiat Parkı dünyaya açılacak
YEREL

AMAZON TABİAT PARKI DÜNYAYA AÇILACAK
İzmir'deki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Samsun'da mezbaha sorunu
YEREL

SAMSUN'DA MEZBAHA SORUNU
Vezirköprü'de nüfus istatistikleri açıklandı
YEREL

VEZİRKÖPRÜ'DE NÜFUS İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Samsun'da bıçakla yaralama
YEREL

SAMSUN'DA BIÇAKLA YARALAMA
İlkadım'da gençler değerleriyle buluşacak
YEREL

İLKADIM'DA GENÇLER DEĞERLERİYLE BULUŞACAK
Yılmaz: &quot;Hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz&quot;
YEREL

YILMAZ: "HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ"
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Samsun'da bayan kuaförleri pazar günü kapanacak
YEREL

SAMSUN'DA BAYAN KUAFÖRLERİ PAZAR GÜNÜ KAPANACAK
Sağlık Söyleşileri
YEREL

SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ
Mardin'e tayini çıkan müftüye veda yemeği
YEREL

MARDİN'E TAYİNİ ÇIKAN MÜFTÜYE VEDA YEMEĞİ
Başkan Göksel: &quot;Şimdi milli seferberlik zamanı&quot;
YEREL

BAŞKAN GÖKSEL: "ŞİMDİ MİLLİ SEFERBERLİK ZAMANI"
Samulaş engelleri kaldırıyor
YEREL

SAMULAŞ ENGELLERİ KALDIRIYOR
Samsun'daki silahla yaralama
YEREL

SAMSUN'DAKİ SİLAHLA YARALAMA
Samsunspor, Kone ve Göksu ile prensipte anlaştı
YEREL

SAMSUNSPOR, KONE VE GÖKSU İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
Büyükşehir İŞGEM'le tanışan patron oluyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İŞGEM'LE TANIŞAN PATRON OLUYOR