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Samsun'da termometreler 19 dereceyi gördü







GÖKHAN İÇKİLLİ

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 6 Ocak'ta hava sıcaklığı 19 dereceyi gördü.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklığı Orta Karadeniz Bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Yazdan kalma bir gün yaşanan Samsun'da bugün termometreler 19 dereceyi gösterdi. Sıcak hava dolayısıyla kendilerini evlerden dışarı atan vatandaşlar, alışveriş yerleri, parklar ve sahili doldurdu. Çocuklar parklarda oynayarak sıcak havanın tadını çıkarırken, aileler ise sahilde yürüyüş yaparak stres attı.

Meteorolojiye göre Samsun'da hava sıcaklığı bugün 19 derece olurken, şehrin çeşitli noktalarında gölgede kalan termometreler ise 16 dereceyi gösterdi.



Meteorolojiden kötü haber

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgenin yarından itibaren oldukça soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi. Yapılan açıklamada, "Batıdan itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların zamanla kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur iç kesimlerde (300 metreden itibaren) kar şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların özellikle Pazar günü yer yer yoğun olacağı ve ulaşımı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yarın öğle saatlerinden sonra ani bir düşüşle mevsim normallerinin 4-9 derece altında olacağı beklenmektedir. Güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmekte olan rüzgarın da yağışla birlikte yönünü değiştirerek kuzeybatıdan (karayel) kuvvetli 40-60 km/saat esmesi beklenmektedir. Denizlerimiz de ise Pazar günü ilk saatlere kadar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 yani 50-75 km/saat kuvvetinde fırtına beklenmektedir" denildi.

Meteoroloji yetkilileri vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, sağlık sorunlarına ve kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteorolojik tahminlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklı tahminlerin dikkate alınmasıyla istenmeyen durumların ortaya çıkmaması, gerektiği hallerde yapılan ve internet sitemizde yayınlanan kısa süreli meteorolojik ihbar ve uyarıların takip edilmesi, meydana gelmesi muhtemel zararların en aza indirilebilmesi bakımından yarar sağlayacaktır."

(GKH-SLH-Y)



06.01.2017 16:33:46 TSI

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