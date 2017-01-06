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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Alanya'dan Halep'e 3 yardım TIR'ı

06 Ocak 2017 Cuma, 16:35
Alanya'dan Halep'e 3 yardım TIR'ı
Alanya'dan Halep'e 3 yardım TIR'ı

(Fotoğraflı)

Erdal Anak
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde Halep'e gönderilmek üzere toplanan yardımların bulunduğu 3 TIR, dualarla uğurlandı.
Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD), Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP), Alanya Müftülüğü ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından düzenlenen 15 günlük Halep'e yardım kampanyası sonucu giyecek ve temel gıdaların bulunduğu 3 TIR yardım malzemeleri toplandı. Cuma namazından ardından Hacımemişler Cami önünde düzenlenen uğurlama töreni öncesi ALKOD tarafından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.
Uğurlama töreninde konuşan ALDAP Başkanı Sait Durusoy, 15 günlük yardım kampanyasını tamamladıklarını söyledi. Alanya halkının Halep'in çağrısına ortak olmak üzere yardım kampanyasına sahip çıktığını kaydeden Durusoy, toplanan yardımların gerekli noktaya ulaştırılacağını belirtti.

"Gün birlik olma ve kenetlenme günüdür"
Durusoy, "Türkiye son günlerde zor günler geçiriyor. Acımız büyük. Beşiktaş, Kayseri, Ortaköy ve son olarak da İzmir'de şehit düşen kardeşlerimizin başı sağ olsun. Ülkemiz içerisinde ve sınırlarımızda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aile ve milletimize de sabır diliyorum. Ülkemizi kaosa sürükleyerek bölüp parçalamak ve yok etmek isteyenlerin oyunlarına bu millet düşmeyecektir. Gün birlik olma ve kenetlenme günüdür" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Mısırlı dünya Kuran'ı Kerim Okuma Birincisi Muhammed Recep Hiranur'un Kuran tilaveti dinletisi ve edilen duanın ardından yardım TIR'ları Halep'e uğurlandı.
(EA-SÇ-Y)

06.01.2017 16:39:38 TSI
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