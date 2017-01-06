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Osmaniyeliler kan bağışı davetine uydu



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın sosyal medya hesabından kış şartları dolayısıyla kan stoklarında azalma olduğu yönünde yaptığı açıklamanın ardından Osmaniyeli vatandaşlar Kan Merkezine giderek kan verdi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi polisleri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kızılay Kulübü öğrencileri ve vatandaşlar, Kızılay Evi'ne giderek kan bağışında bulundular.

Kışın gelmesiyle birlikte kan stoklarında azalma olduğunu belirten Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi Başkanı İsmet İpek, "Kızılay'ın yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yardımlarla hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyor. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Kerem Kınık kan stoklarında azalma olduğunu belirtmişti. Bu çağrının ardından Osmaniyeli vatandaşların bu çağrıya destek verdiğini gördük. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Kan Evi'nde kan bağışı yapmaya gelenlerde yüzde yüz artış gördük. Osmaniye'de ki STK'lardan da ciddi bir talep gördük" dedi.

Kan bağışında bulunan öğrenciler, "Kış şartları ve azalan stoklarımız nedeniyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kızılay gönüllüleri olarak kan bağışı yaptık. Sizlere de meydan okuyoruz ve sizleri de kan bağış noktalarımıza bekliyoruz. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Bu yüzden bu ihtiyacı karşılamak için biz yerimizi aldık ve bağışımızı yaptık. Sizleri de bu davete çağırıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Osmaniye'de halkın kan bağışının yanı sıra STK'lar da kan bağışı kampanyası düzenlemek için harekete geçti.

(KSM-Y)



06.01.2017 16:41:36 TSI

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