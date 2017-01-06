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Satrancın şampiyonları finalde buluştu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri (BOSE) kapsamında düzenlenen Satranç Bursa Finali'nde şampiyonlar kupalarını kaldırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında organize edilen BOSE etkinliklerinde 17 ilçe okul şampiyonları kıyasıya mücadele etti. Dereceye girenler kupa ve madalyalarını Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Koz ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık takdim etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan final müsabakalarında 102 şampiyon sporcu mücadelelerinin sonunda kupa ve madalyaları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AÇ)



06.01.2017 16:54:59 TSI

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