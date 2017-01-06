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Tarsus'ta engelli ve çocuklara anestezi altında diş tedavisi



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MERSİN (İHA) - Mersin Kamu Hastaneleri birliği Genel Sekreterliğine bağlı Tarsus Devlet Hastanesi ile Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi arasında, vatandaşlara kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti vermek amacıyla protokol imzalandı. İmzalanan protokol gereğince, bundan sonra engelli ve çocuklara anestezi altında diş tedavisi uygulanacak.

Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Tarsus Devlet Hastanesi başhekimlikleri arasında yapılan görüşmeler neticesinde Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde hastaların tedavileri için gerek duyulan ameliyathane hizmetlerini sağlamak amacıyla karşılıklı protokol imzalandı. Yapılan anlaşma ile down sendromlu, engelli hastalar, koopere olamayan çocuklar, öğürme refleksi yüksek olan hastaların diş çekimleri, dolgu işlemleri, kök-kanal tedavisi, protez yapımı gibi iş ve işlemlerin genel anestezi altında yapılarak vatandaşların en iyi sağlık hizmeti almaları hedefleniyor.

Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Örsan Devriş Eker, "Tarsus Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz arasında imzalanan protokol sonrası 5 engelli çocuğumuzun önümüzdeki günlerde anestezi altında diş tedavilerinin kaliteli ve güvenli bir şekilde yapılarak sağlıklarına kavuşmalarını hedefliyoruz. Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle vatandaşlarımızın Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine müracaatı ve diş hekimlerimiz tarafından muayenesinin yapılması gerekmektedir. Muayenesi yapılan hastalar konsültasyon amaçlı Tarsus Devlet Hastanesine gerekli tetkiklerin yapılması için yönlendirilecek, sonrasında hastalara ameliyat randevusu verilecek olup, belirlenen günde hekimlerimiz tarafından anestezi altında ameliyat ve diş tedavi işlemleri yapılacaktır" dedi.

(KRY-Y)



06.01.2017 17:03:45 TSI

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