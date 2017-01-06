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Başkonsolos, yaşanan sorunları Ilıcalı ile paylaştı



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ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Hossein Ghasemi ile bir araya geldi. Başkonsolos Ghasemi, yaşadıkları bazı problemlerin çözüme kavuşması için Ilıcalı'dan talepte bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Hossein Ghasemi, Başkonsolosluk olarak yaşadıkları sorunları Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ya iletti. Erzurum'da hizmet verdikleri binanın güvenlik açısından sıkıntılı olduğunu ve artan personel sayısı nedeniyle binanın ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Ghasemi, yeni bir binaya çıkmak istediklerini ancak bazı bürokratik engellerin yaşandığını dile getirdi. Ilıcalı Ghasemi'nin talepleri doğrultusunda Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile görüştü. Poroblemlerin karşılıklı olduğunu belirten Yıldız, Türkiye Başkonsolosluğu'nun da sorunlarının benzer olduğunu ifade etti. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Tebriz Başkonsolosu Çağlar Fahri Çakıralp ile de görüşen Ilıcalı, İran ve Türkiye arasında karşılıklı olarak yaşanan bu tür sorunların hükümet nezdinde en yakın zamanda çözüleceğini söyledi.

Gümrük kapılarında da problemlerin yaşandığını, bu durumun Türkiye İran arasındaki turizm ve ticaret hacmine büyük darbe vurduğunu aktaran Başkonsolos Ghasemi' "Sayın vekilim misafir geldiği zaman 6-7 saat pasaport işlemleri için sınrda bekletiliyor. Sanki sınırda zaman durmuş, 50 sene önceki gibi bir işleyiş var. Kilometrelerce TIR kuyrukları oluşuyor." dedi. Yaşanan problemler hakkında başkonsolosu bilgilendirmek için Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile de görüşen Ilıcalı, "Gümrük kapılarındaki işleyiş İran tarafından da kaynaklanıyor olabilir. Sorun tek taraflı değil. Personel ve altyapı eksikliği konusunda Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi, Türkiye tarafı olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti." diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



06.01.2017 17:05:44 TSI

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