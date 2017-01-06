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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Öğrenciler vereme savaş açtı

06 Ocak 2017 Cuma, 17:02
Öğrenciler vereme savaş açtı
Öğrenciler vereme savaş açtı

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Mudanya Verem Savaşı Derneği, Mudanya ilçesindeki ilköğretim ve orta okul çağındaki çocuklara veremle ilgili semine düzenledi.
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Tüberküloz Koordinatörü Uzm. Dr. Tülay Keskin tarafından verilen farkındalık eğitimlerine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olan verem hakkında öğrencileri bilinçlendiren Uzm. Dr. Tülay Keskin, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin bu mikrop ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Veremin tedavi edilmezse ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğuna dikkati çeken Keskin, 2016 raporlarına göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ile tüberkülozdan ölümlerin azaldığını ifade ederken, hastalığın belirtilerini ve korunma yollarını anlattı.
Sigara içmenin tüberküloza yakalanma ve ölüm riskini arttırdığını kaydeden Keskin, öksüren kişilerin öksürürken mutlaka ağız ve burunlarının kapatılması gerektiğini vurguladı. Kalabalık ortamlar, havalanması iyi olmayan ev koşulları ve vücut direncini azaltan hastalıkların verem hastalığının sağlam kişilere bulaşmasını kolaylaştıracağından bulunulan ortamların iyi havalandırılmasının buluşmayı engelleyeceğini belirten Keskin, hastalığın kişiler arasında yayılmasının erken teşhis ve yeterli tedavi ile önlendiğine dikkati çekti.
Öte yandan Mudanya Verem Savaş Derneği tarafından ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen 'Verem' konulu resim yarışması devam ederken, dereceye girenlere ödülleri 24 Şubat'ta verilecek.
(HK-AÇ)

06.01.2017 17:06:34 TSI
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