06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te elektrik kesintisi uyarısı

06 Ocak 2017 Cuma, 17:02
Siirt'te elektrik kesintisi uyarısı

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te yapılacak tesis çalışmaları nedeniyle bazı yerleşim alanlarına elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) Siirt İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni tesis çalışmaları kapsamında 08 Ocak 2017 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasında Sakarya ve İnönü mahalleleri, Sakıp Beygo Caddesi ve Ulu Camii civarında elektrik kesinti uygulanacağı bildirildi.
(MND-AKK-Y)

06.01.2017 17:06:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİİRT'TE FETÖ/PDY OPERASYONU

Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİİRT'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİİRT'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Öğrencilerden polise ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN POLİSE ZİYARET
Belediye binasına silahla girmeye çalışan kadın yakalandı
YEREL

BELEDİYE BİNASINA SİLAHLA GİRMEYE ÇALIŞAN KADIN YAKALANDI
Suriyeli öğrenciler Türkçe öğrenecek
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLER TÜRKÇE ÖĞRENECEK