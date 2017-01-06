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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Tok: "Yeni nesillerden ümitliyim"

06 Ocak 2017 Cuma, 17:02
Tok: "Yeni nesillerden ümitliyim"
Tok: "Yeni nesillerden ümitliyim"
- İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok:
- "Halis Demir ve Fethi Sekin gibi kahramanlar oldukça sırtımız yere gelmez"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yeni nesillerden çok ümitli olduğunu belirterek, Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin gibi kahraman vatan evlatları olduğu sürece ülkenin sırtının yere gelmeyeceğini söyledi.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türk büyükleri, Milli Mücadele kahramanları, 15 Temmuz fotoğrafları ve Türk bayrağı resim ve motifleriyle süslenen Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu'nu gezerek okul idaresi, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.
Okul sınıf kapılarına yapılan çalışmalarını yerinde gören İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vatan, millet, bayrak sevgisini küçük yaşlarda kazandırmak, tarihi şahsiyet ve kahramanları belleklere kazandırmak amacıyla yapılan çalışmayı takdir etti.
Öğrencilerin de büyük ilgisini kazanan çalışmanın çocuklarının derse başarısında ve motivasyonuna olumlu katkılar sağlayacağını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Derslik kapılarının ay yıldızlı bayrak, Türk büyükleri, tarihi şahsiyet ve 15 Temmuz fotoğraf ve motifleriyle kaplanması çocukların zihinlerine milli şuuru ve aidiyet duygusunu kazandırma noktasında önemli bir vazife olarak görüyorum. Okul idaresi tarafından düşünülmüş bu çalışmanın herkese örnek olmasını tavsiye ediyorum. Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini 15 Temmuz'da göstermiştir. Ülkenin iradesine darbe yapmaya kakışan FETÖ'ye mensup melun üniformalı ihanet çetesinin darbe teşebbüsüne tek yumruk olarak 'dur' diyen asil bir milletiz. O karanlık gece de gördük ki, genç fidanlarımız, bıyığı terlememiş delikanlılar, 'yitik nesil' diye bakılan o vatan evlatları kendilerini kurşunların önüne siper, tank paletlerinin önüne duvar oldu. Küçükten büyüğe, kadından erkeğe tüm vatandaşlarımız meydanlara koşarken aralarında kahvehanelerden, oyun salonlarından hatta eğlence merkezlerinden çıkarak hiç düşünmeden demokrasiye sarılan gençlerimizi görmek sonsuz onur ve gurur duymamı sağladı. Ben neslimizden ümitliyim. Geleceğimizden umutluyum. O gece yeniden dirildik. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. İçeriden ve dışarıdan türlü kirli oyunlarını oynuyorlar. Bu oyunlara karşı sağduyulu davranarak birbirimize kenetlenmeliyiz" dedi.

"Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin milli kahramanlara borçluyuz"
Önceki gün İzmir'de hain saldırıda şehit olan Fethi Sekin'in adliyeye girişini canı pahasına ödeyerek büyük bir kahramanlık gösterdiğini belirten Başkan Tok, "Tek başına 3 teröristle çatışan vatan evladı Fethi Sekin büyük bir felaketi kahramanca önlemiştir. Ömer Halis Demir, Fethi Sekin gibi nice kahramanlar olduğu gibi bu ülke asla yenilmeyecektir. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.
Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu'nda ayrıca okul müdürü Necdet Bal, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hıdır Okçu, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl ve Basın Yayın Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır hazır bulundu.
(GKH-SLH-Y)

06.01.2017 17:07:02 TSI
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