06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Deniz Feneri Derneği'nden ETSO'ya ziyaret

06 Ocak 2017 Cuma, 17:04
Deniz Feneri Derneği'nden ETSO'ya ziyaret
Deniz Feneri Derneği'nden ETSO'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Derneğin, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve şube başkanları ile birlikte ETSO'ya gelen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Demir'le bir süre görüştü. ETSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Genel Başkanı Cengiz, dernek faaliyetleri ve projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Derneğin, faaliyet şekli ve yöntemiyle insani yardım kuruluşları arasında farklı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cengiz, son 10 yıldan bu yana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve valiliklerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi
Türkiye'de yardım kuruluşlarının ortak kullanabileceği bir bilgi bankası oluşturulmasının, yardımların gerçek ihtiyaçlılara ulaşması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cengiz, "Bizim kayıtlarımızda toplam 700 bin aile var. Her birinin 5 kişiden oluştuğu varsayılırsa bu rakam 3 milyon 500 bin kişiye tekabül ediyor. 1998 yılından bu yana yaptığımız her yardımın belgesi, 2000 yılından bu yana da dijital arşivimiz var. Şu anda sayısı 5 milyona ulaşan yardım dosyası mevcut. Ayrıca bizim herhangi bir cemaatle ilgimiz olmadığı gibi, insanlığa hizmetin dışında da bir ideolojimiz yok" diye konuştu.
ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Demir ise, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, yardım kuruluşlarının ortak kullanabileceği bilgi bankası fikrinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Yardım çalışmalarında koordinasyonun çok önemli olduğunu kaydeden ETSO Başkan Vekili Demir, "Devletimizin ve milletimizin halis niyetle hizmet eden, özverili ve hizmetlerini şeffaf bir şekilde yürüten yardım kuruluşlarına ihtiyacı var" dedi.
Toplantının ardından Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Cengiz, ETSO Başkan Vekili Şevket Demir'e bir kitap seti hediye etti. Başkan Vekili Demir de Genel Başkan Av. Mehmet Cengiz'e, ziyaretin anısına ETSO logolu kristal bir plaket takdim etti.
(ERZ-AA-Y)

06.01.2017 17:09:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tekman Belediyesine kayyum atandı
YEREL

TEKMAN BELEDİYESİNE KAYYUM ATANDI
Başkonsolos, yaşanan sorunları Ilıcalı ile paylaştı
YEREL

BAŞKONSOLOS, YAŞANAN SORUNLARI ILICALI İLE PAYLAŞTI
Şehit polis Sürücü'nün ismi emniyet amirliğinde yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT POLİS SÜRÜCÜ'NÜN İSMİ EMNİYET AMİRLİĞİNDE YAŞATILACAK
TÜGVA'dan Halep'e Yardım Tır'ı
YEREL

TÜGVA'DAN HALEP'E YARDIM TIR'I
AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI MEHMET EMİN ÖZ, REKTÖR ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
Erzurum'dan Halep'e yardım eli
YEREL

ERZURUM'DAN HALEP'E YARDIM ELİ
Milletvekili Aydın'dan Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDIN'DAN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Erzurum'da kurt sürüsü ilçeye indi
YEREL

ERZURUM'DA KURT SÜRÜSÜ İLÇEYE İNDİ
Aydemir: 'Emeklilerimiz Türkiye'nin gerçek mimarlarıdır'
YEREL

AYDEMİR: 'EMEKLİLERİMİZ TÜRKİYE'NİN GERÇEK MİMARLARIDIR'
Başarısız tüp bebek denemelerinde Era testi
YEREL

BAŞARISIZ TÜP BEBEK DENEMELERİNDE ERA TESTİ
Hastalıklara karşı süper kış sebzeleri
YEREL

HASTALIKLARA KARŞI SÜPER KIŞ SEBZELERİ
BB. Erzurumspor, Adanaspor'dan Barış Memiş'i transfer etti
YEREL

BB. ERZURUMSPOR, ADANASPOR'DAN BARIŞ MEMİŞ'İ TRANSFER ETTİ
Rektör Çomaklı, üniversite eski yöneticileriyle bir araya geldi
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ÜNİVERSİTE ESKİ YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Hattat Hasan Çelebi'nin büyük başarısı
YEREL

HATTAT HASAN ÇELEBİ'NİN BÜYÜK BAŞARISI
Kansersavar besin brokoli
YEREL

KANSERSAVAR BESİN BROKOLİ
Doğu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU'DA SOĞUK HAVA

Gece sık uyanmanın 20 nedeni
YEREL

GECE SIK UYANMANIN 20 NEDENİ
Aşkale'de hafif şiddetli deprem
YEREL

AŞKALE'DE HAFİF ŞİDDETLİ DEPREM
Erzurum'daki &quot;usulsüz arsa satımı&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DAKİ "USULSÜZ ARSA SATIMI" DAVASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk karar (2)
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN İLK KARAR (2)
Ilıcalı, gençlerle tecrübelerini paylaştı
YEREL

ILICALI, GENÇLERLE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
Hınıs Başköy barajı sulaması işinin sözleşmesi imzalandı
YEREL

HINIS BAŞKÖY BARAJI SULAMASI İŞİNİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI