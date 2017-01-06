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Silopi'de YGS kayıtlarında yoğunluk yaşanıyor



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na katılmak isteyen öğrenciler ÖSYM merkezinde kuyruk oluşturdu.

12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı için öğrenciler ÖSYM başvurularının yapıldığı Silopi Lisesi'ne müracaat ediyor. Başvuru yapan adayların beraberinde nüfus cüzdanı getirmeleri gerekiyor. Kayıt yaptıran öğrenciler daha sonra bankaya 60 TL sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlıyor. ÖSYM kayıtlı görevlisi rehber öğretmeni Halit Babur kayıtların 4 Ocak tarihinde başladığını ve yoğunluk yaşandığını söyledi. 18 Ocak tarihine kadar kayıtların devam edeceğini belirten Babur, adayların işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu. Kayıt yaptıran öğrencilerden Cemil Sarboğa ilk defa YGS sınavına gireceği için heyecanlı olduğunu ve sınava geceli gündüzlü çalıştığını söyledi.

(AYZ-MP-Y)



06.01.2017 17:12:39 TSI

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