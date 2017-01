YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray Belediyesi'nden öğrencilere sıcak çorba

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, üniversite öğrencilerinin beklediği otobüs duraklarında başlattığı ücretsiz mobil çorba uygulamasını merkezde bulunan okullarda sürdürüyor.

Mobil çorba evi, her hafta ilk, orta ve lise dengi okul öğrencilerine ücretsiz olarak sıcak çorba imkanı sağlıyor. Her hafta farklı okullarda başlayan çorba uygulamasında geçen hafta Güller Ceylan Acar İlkokulu öğrencilerine sıcak çorba dağıtılmıştı. Bu hafta ise, Selçuk İlkokulu öğrencilerine çorba hizmeti sunuldu. Mobil çorba evinden kendilerine dağıtılan çorbalardan alan okul öğrencileri ve öğretmenleri sunulan bu hizmetten dolayı teşekkür etti. Belediyenin mobil çorba aracı, okulların dışında cumartesi ve pazar günleri hariç haftanın 5 günü 06.30-09.00 saatlerinde vatandaşlara ücretsiz sıcak çorba imkanı sağlıyor.

