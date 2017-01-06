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ABB Sivas Şube Başkanı Çağlayan'dan Gazeteci Günü mesajı



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Anadolu Basın Birliği (ABB) Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan,10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağlayan mesajında, basının halkla yönetim arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, bundan dolayı 10 Ocak'ın basın çalışanları için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Basın kuruluşlarının siyasi, ekonomik ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesinde çok önemli misyonlar üstlendiğini aktaran Çağlayan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır. İlimizde görev yapan gazetecilerimizin bu görevi başarıyla sürdüklerine olan inancım tamdır. Tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla vatandaşlarımızın gözü kulağı olmaya özen gösteren çalışan gazetecilerimizin ekonomik sorunların yaşanmadığı daha hür bir ortamda hizmet etmelerini diliyor, basınımızın değerli çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

(UY-SK)



06.01.2017 17:19:02 TSI

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