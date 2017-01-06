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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Başkan Yazgı'dan Aksaray Adliyesi'ne ziyaret

06 Ocak 2017 Cuma, 17:17
Başkan Yazgı'dan Aksaray Adliyesi'ne ziyaret
Başkan Yazgı'dan Aksaray Adliyesi'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Adliyesine ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Haluk Şahin Yazgı ve beraberinde heyet, ilk olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcı Ramazan Akın'ı ziyaret etti. Ziyarette gündeme ilişkin konuları değerlendiren Başkan Yazgı ve Başsavcı Ramazan Akın, karşılıklı olarak yeni yıl kutlama mesajları verdi. Başkan Yazgı ve beraberindeki heyet, sırasıyla Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Seyfullah Sarıgül, İdare Mahkeme Başkanı Osman Erkan ve 1. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı İlker Akkaş'ı ziyaret ederek birer görüşme gerçekleştirdi.
(YC-AH-Y)

06.01.2017 17:20:34 TSI
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