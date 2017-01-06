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Başkan Yazgı'dan Aksaray Adliyesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Adliyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Haluk Şahin Yazgı ve beraberinde heyet, ilk olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcı Ramazan Akın'ı ziyaret etti. Ziyarette gündeme ilişkin konuları değerlendiren Başkan Yazgı ve Başsavcı Ramazan Akın, karşılıklı olarak yeni yıl kutlama mesajları verdi. Başkan Yazgı ve beraberindeki heyet, sırasıyla Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Seyfullah Sarıgül, İdare Mahkeme Başkanı Osman Erkan ve 1. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı İlker Akkaş'ı ziyaret ederek birer görüşme gerçekleştirdi.

(YC-AH-Y)



06.01.2017 17:20:34 TSI

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