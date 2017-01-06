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Öğrencilere mesleki ve yönelim analizi

- Pendik'te öğrenciler doğru meslekleri tercih edebilecek



(Fotoğraflı)



Mustafa Biçer

İSTANBUL (İHA) - Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 21 bin 500 ortaokul öğrencisine yönelik mesleki ve yönelim analizi yapıldı. Test sonuçlarına göre çocuklar, ilgilerine ve meslek isteklerine yönelik okul tercihleri yapabilecek.

Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ortaokulların 7'nci ve 8'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik mesleki ve yönelim analizi yapıldı. İlçe genelindeki 56 ortaokulda 21 bin 500 öğrenciyle yapılan testlerde çocukların yetenek ve ilgilerinin daha iyi tanınması ve bu yolla okul ve ders seçimine yardımcı olunması amaçlanıyor.



Okul tercihlerinde pusula olacak

Test sonunda öğrencilere meslek ilgilerini içeren sonuçlar dağıtıldı. Ayrıca veliye ve okul rehber öğretmenlerine online ortamda test sonuçlarını görebilecekleri bir şifre de verildi. Okul, meslek ve ders seçimlerinde bir pusula görevi görecek test sonuçlarına göre çocuklar, TEOG sonunda ilgilerine ve meslek isteklerine yönelik okul tercihleri yapabilecek. Aynı zamanda çıkan sonuçlara göre okullar, meslek eğitimlerine yönelik kurs çalışmaları da başlatmayı planlıyor.

John L. Holland tarafından geliştirilen dünyada kabul görmüş olan uygulama, mesleki ilgi envanteri ve kişilik tiplerinin belirlenmesini sağlayan 90 soruluk bir testten oluşuyor.

(MB-HB-MK-Y)



06.01.2017 17:20:53 TSI

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