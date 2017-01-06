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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Fahri Kayahan'ın çehresi değişti

06 Ocak 2017 Cuma, 17:18
Fahri Kayahan'ın çehresi değişti
Fahri Kayahan'ın çehresi değişti

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından baştan sona yenilenen Fahri Kayahan Bulvarı tamamlanarak, asfaltlandı.
Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Malatya'nın en çok gelişen bölgelerinden birisi olan Fahri Kayahan bölgesinin ana arteri niteliğindeki Fahri Kayahan Bulvarı, alt ve üst yapısıyla tamamen yenilendi.
Eski asfaltı kazıyarak, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu drenaj kanalları, mobese, Telekom, elektrik, doğalgaz gibi bütün altyapıları yenileyen Büyükşehir Belediyesi, daha sonra üstyapı çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından kanal, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarına başlandı. 3 kilometre uzunluğundaki Fahri Kayahan Bulvarı'na 3.5 metre genişliğinde 76 kademeden oluşan kanal, 120 santimetre genişliğinde bisiklet yolu, 280 cm genişliğinde yaya yolu ve 2'şer metre genişliğinde de araç otopark alanları düzenlendi. Aydınlatma gruplarının da monte edildiği Fahri Kayahan Bulvarında bütün çalışmalar tamamlanarak yol asfaltlanıp, çizgi çalışmaları da yapıldı.
Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bulvarda, yapılan kavşaklara sinyalizasyon sistemi kuruldu. Kurulan sistem sayesinde trafik, daha güvenli hale getirilirken, sinyalizasyon sistemi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Bulvar üzerine 400 adet aydınlatma direği diken Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 800 civarında da ağaç dikecek. Tamamen bitirilerek hizmete açılan Fahri Kayahan Bulvarı'nın gerek işlevselliği ve gerekse de görüntüsüyle vatandaşlar tarafından beğeni topluyor.
Fahri Kayahan Bulvarının Tecde girişine yapılan 17 metre yüksekliğindeki saat kulesi de düzenlemelere ayrı bir güzellik kattı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Fahri Kayahan Bulvarı Tecde girişindeki kavşak ortasına yapılan Saat Kulesi, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyor, yaklaşık 17 metre yüksekliğindeki yeni saat kulesiyle, Malatya'daki saat kulesi sayısı 3 oldu.
(CÖ-BRN-Y)

06.01.2017 17:22:04 TSI
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