06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Yeni Nesil Abone Sistemi' devrede

06 Ocak 2017 Cuma, 17:21
'Yeni Nesil Abone Sistemi' devrede
'Yeni Nesil Abone Sistemi' devrede

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, hizmet kalitesini arttırmak ve abonelere daha etkin hizmet sunmak amacıyla geliştirdiği 'Yeni Nesil Abone Sistemini' devreye aldı.
Yeni sistemle artık SASKİ'deki tüm işlemlerin daha kolay ve daha hızlı gerçekleştirilebileceğini dile getiren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Kurum olarak bir taraftan şehrimizin altyapı geleceğini inşa ederken bir taraftan da vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha yukarılara taşımak için yeni uygulamaları devreye sokuyoruz. 1 Ocak itibariyle Yeni Nesil Abone Sistemini devreye aldık. Yeni yazılımla abone işlemlerini artık daha etkin bir şekilde yönetiyoruz" diye konuştu. Yenilenen SASKİ yazılım altyapısının Türkiye'de ilkleri içerisinde barındırdığının altını çizen Rüstem Keleş, "Yeni sistem ile SASKİ'deki tüm abone işlemleri tamamen online ve mobil tabanlı hale geldi. Birçok kamu kurumunun bilgi sistemi ile entegre olan yeni yazılımda tüm işlemler artık daha hızlı ve daha kolay. Abonelik işlemlerinden faturalandırmaya, arıza kayıtlarından olay müdahalelerine kadar her şey online olarak izlenebilecek ve veri girdisi yapılabilecek. SASKİ olarak tüm gayretimiz vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da yukarılara çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.
Yenilenen SASKİ kurumsal internet sayfasının da yeni sisteme entegre olduğunu belirten SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "Yeni sistem ile birçok yeni uygulamayı da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Artık vatandaşlarımız internet sitemiz üzerinden sayaç üzerindeki son endeksi girerek kendileri fatura oluşturabiliyorlar. Bu hizmetin Türkiye'de başka bir örneği yok. Abonelerimiz sayaç okuma görevlisini beklemeden istedikleri zaman faturalarını oluşturabilirler. Su faturalarımızı da yeniledik. Yeni faturalarımız artık daha sade ve vatandaşlarımız tarafından daha anlaşılabilir. Çağın gerektirdiği en yeni teknolojileri vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.
(RŞ-İÇ)

06.01.2017 17:25:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İzmir'deki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Z-Kütüphane açılışı gerçekleştirildi
YEREL

Z-KÜTÜPHANE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başkan Akcan'dan TEOG birincisine ödül
YEREL

BAŞKAN AKCAN'DAN TEOG BİRİNCİSİNE ÖDÜL
Sanatseverler bu sergide buluşuyor
YEREL

SANATSEVERLER BU SERGİDE BULUŞUYOR
Sakarya'dan Haleplilere 6 yardım tırı
YEREL

SAKARYA'DAN HALEPLİLERE 6 YARDIM TIRI
Doğu Marmara Üniversiteleri ve odalarından yatırım ve staj çağrısı
YEREL

DOĞU MARMARA ÜNİVERSİTELERİ VE ODALARINDAN YATIRIM VE STAJ ÇAĞRISI
KYK Sakarya İl Müdürlüğü Halep'e yardım TIR'ı gönderdi
YEREL

KYK SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ HALEP'E YARDIM TIR'I GÖNDERDİ
Dev adamlar Petkim'e konuk oluyor
YEREL

DEV ADAMLAR PETKİM'E KONUK OLUYOR
Üniversite öğrencilerinden Haleplilere yardım
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN HALEPLİLERE YARDIM
Milletvekili Üstün, yeni Sakarya Adliyesi'nin inşa edileceği yeri açıkladı
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÜSTÜN, YENİ SAKARYA ADLİYESİ'NİN İNŞA EDİLECEĞİ YERİ AÇIKLADI
SAMEK'lerde ikinci dönem kayıtları başladı
YEREL

SAMEK'LERDE İKİNCİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI
TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu:
YEREL

TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ HALİL İBRAHİM LEVENTOĞLU:
2016 yılında 116 kaçak avcıya ceza kesildi
YEREL

2016 YILINDA 116 KAÇAK AVCIYA CEZA KESİLDİ
Sakarya'daki FETÖ ve &quot;usulsüz dinleme&quot; davaları birleşti
YEREL

SAKARYA'DAKİ FETÖ VE "USULSÜZ DİNLEME" DAVALARI BİRLEŞTİ
İlan ve reklam vergisi beyannameleri için son gün 31 Ocak
YEREL

İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMELERİ İÇİN SON GÜN 31 OCAK
Rektörlük öğrencileri uyardı: &quot;Toplu taşıma araçlarını kullanın&quot;
YEREL

REKTÖRLÜK ÖĞRENCİLERİ UYARDI: "TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIN"
Hastane personeli kan verdi
YEREL

HASTANE PERSONELİ KAN VERDİ
Gölde sürüklenen teknesini kurtarmak isterken mahsur kaldı
YEREL

GÖLDE SÜRÜKLENEN TEKNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN MAHSUR KALDI
Sapanca Gölü'nde kayıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı
YEREL

SAPANCA GÖLÜ'NDE KAYIKTA MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDI