06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Koyulhisar'da parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

06 Ocak 2017 Cuma, 17:25
Koyulhisar'da parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
Koyulhisar'da parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Arısal
SİVAS (İHA) - Koyulhisar Belediyesi mahalle ve sokaklarda 2 bin 500 metre parke taşı döşeme çalışmasını tamamladı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli,"2016 yılında ilçemiz içerisinde 15 bin metre kareyi aşkın parke çalışması yaptık. Bu çalışmayı yaparken mahallelerde bulunan her evlerin kapısının önüne kadar parke taşı döşemesi yaptık 20 metre kareye kadar belediye olarak bu hizmeti verdik daha büyük alana parke yaptırmak isteyen vatandaşlarımızdan ise ücreti karşılığında bu hizmeti sunduk" dedi.
Çalışmaların devam edeceğini ifade eden Epsileli,"Yarım kalan projelerimizi de tamamlayıp siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Güzel ülkemizde birlik ve beraberlik içinde,sevgi ve mutlulukla yaşayacağımız nice yıllara. Saygı ve selamlarımla" diye konuştu.
(UY-AÖ-Y)

06.01.2017 17:28:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

YEREL

ABB Sivas Şube Başkanı Çağlayan'dan Gazeteci Günü mesajı
YEREL

ABB SİVAS ŞUBE BAŞKANI ÇAĞLAYAN'DAN GAZETECİ GÜNÜ MESAJI
Engelli öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mektubu
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK MEKTUBU

Sivasspor, Rıdvan Şimşek'i kadrosuna kattı
YEREL

SİVASSPOR, RIDVAN ŞİMŞEK'İ KADROSUNA KATTI
Sivas'ta öğrenci servisçileri dertli
YEREL

SİVAS'TA ÖĞRENCİ SERVİSÇİLERİ DERTLİ
Vali Gül'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
YEREL

VALİ GÜL'DEN '10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ' MESAJI
Küpeli Göleti'nde kamulaştırma işlemleri başlıyor
YEREL

KÜPELİ GÖLETİ'NDE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ BAŞLIYOR
Meteorolojiden 5 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İLDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Afgan kadın polisler mezun oldu
YEREL

AFGAN KADIN POLİSLER MEZUN OLDU

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL

SİVAS'TA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ