olat, Birlik Vakfı Malatya şubesinin konuğu oldu

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Polat, Birlik Vakfı Malatya şubesinin konuğu oldu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantısına katılarak, Yeşilyurt İlçesinin çehresini değiştiren proje ve yatırımlara ilişkin detaylı bilgiler sundu.

Birlik Vakfı Malatya Şubesi Toplantı Salonunda düzenlenen sohbet toplantısına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi İnan, Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ile Birlik Vakfı Malatya Şube Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşilyurt Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili hizmet ve projelerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

İlk olarak toplantıda söz alan Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, vakıflarının 100 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, "Birlik Vakfında şu ana kadar iki Cumhurbaşkanı, dört Başbakanın yanı sıra birçok Bakan ve Bürokrat yetişmiştir. Medeniyet coğrafyamıza önemli hizmetlerde bulunan çok değerli isimler bu vakıf çatısı altında yetişmiş ve ülkeye hizmetlerini sürdürmektedir. Türkiye ve İslam Coğrafyasının farklı bölgeleri çok zor günlerden geçmektedir. Bugünlerin geride kalması için Cenabı Allah'a dua ediyoruz" diye konuştu.

"Terör saldırıları birliğimizi hedef alıyor"

Malatya ve Yeşilyurt İlçesinin her yönden gelişimi ve ilerlemesi için sivil toplum kuruluşlarıyla istişareye önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Birlik Vakfı Malatya Şubesinde ile uzun yıllardır dostluk içinde oldukları isimler olduğunu söyledi.

Son dönemlerde Türkiye üzerinde oynanan oyunlar ve yapılan operasyonların temelinde oluşan birlik ve beraberliğe saldırı olduğunu ifade eden Polat, "Saldırıların tek amacı var o da, birliğimizin, beraberliğimizin dağılmasıdır. Terör örgütlerinin hepsi aynı yere hizmet ediyor ancak bunların en alçağı ve en sinsisi FETÖ'dür. Rabbim ülkemizi parçalamak ve bölmek için hain plan yapanların heveslerini kursaklarında bıraksın. Bu topraklar çok hainlik ve saldırılara şahit oldu, sonunda kaybeden de yine hainler oldu ve tarihe bu şekilde geçmiştir. Bu topraklara geleceğini savunan, birliğini ve beraberliğini savunanlar hakim olmuştur, el ele vererek vatanımızı ve bayrağımızı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"82 Mahallemizin en ücra noktasına kadar hizmet ulaştırıyoruz"

Belediye Başkanı Polat, karşılıklı görüş alış verişi şeklinde geçen sohbet toplantısında 30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar Yeşilyurt İlçesinde yapılan hizmetlerin yanı sıra yeni projeler hakkında vakıf üyelerine bilgiler aktardı.

Yeşilyurt İlçesine aşk, sevgi ve heyecanla hizmet ettiklerini ifade eden Polat, "Yeşilyurt İlçemizi öncelikle bölgede sonrada Türkiye'de örnek alınacak bir ilçe hüviyetine ulaştırmak için göreve geldiğimiz günden itibaren uyuman, dinlenmeden, yorulmadan büyük bir heyecanla milletimize hizmet ediyoruz. 82 mahallemizin en ücra noktasına kadar nitelikli hizmetlerimizi ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Hangi mahalleye giderseniz gidin hizmetlerimizi görürsünüz. Bu işin temelinde ekip çalışması vardır, genç ve dinamik bir ekiple ilçemizi geleceğe taşıyacak projeleri teker teker uyguluyoruz. İlçemizdeki ulaşım ağını güçlendirmek için 183 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Şirketlerimizden Yeşil Yurt İnşaat bünyesinde hizmete sunduğumuz Asfalt Plent Tesislerimizde artık kendi asfaltımızı üretiyoruz. İlçemizin tüm alt ve üst hizmetlerini kaliteli bir hizmet prensibiyle hayata geçiriyoruz. Mahalle, cadde ve sokaklarımızı doğal taş, kilit taşı, perde duvar ve taş duvar hizmetlerimizle daha modern hale getirdik. İlçemizin farklı alanlarında bulunan ve çalışmalara engel teşkil eden 130 adet Metruk Evin yıkımını gerçekleştirdik. 139 yeni araç satın alarak araç filomuzu güçlendirdik. İlçemizin güzelleşmesi için yapılması gereken ne varsa kusursuz yerine getiriyoruz. Hizmetlerimizde boşluk bırakma şansımız yok, en güzelini yapmak bizim vazgeçilmez önceliğimizdir.

Polat, "Doğal atmosferiyle adeta servet niteliğinde bir görüntüye sahip Beylerderesini park projesi ile taçlandırıp gelecek nesillere çok güzel bir eser bırakacağız. Beylerderesi Şehir Parkı Malatya ve Bölge turizmine büyük bir hareketlilik kazandıracak" dedi.

"Çok kutsal bir iş yapıyoruz"

69 adet modern ve mimari yapısı farklı sosyal yaşam alanlarını da halkın hizmetine açtıklarını ifade eden Polat, "Bostanbaşı Kanal Projemizin bu yıl ikinci etabını tamamladık. Bölge turizmine katkı sağlaması adına yapımına başladığımız Yeşilyurt Kent Park Projemizin büyük bir kısmı tamamlandı. Kültür, sanatsal ve sosyal hizmetlerde ise farkımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Yeşil Konaklar, 11 adet Muhtar Evi, sosyal yaşam alanları ve fiziki diğer yatırımlarımızla Yeşilyurt İlçesinin çehresini değiştiriyoruz. Tüm projelerimiz geleceğe yapılan ciddi yatırımlardır. Gelecek nesillere daha huzurlu, mutlu, gelişim düzeyi yüksek bir Yeşilyurt bırakmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çok kutsal bir iş yapıyoruz hem işimizi yapıyoruz hem de dua alıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında oluyoruz ve onlara devletin tüm imkanlarını eşit seviyede ulaştırmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe yönelik belirledikleri vizyon ve bakış açısıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan Polat, Yeni Belediye Binası, İyilik Çarşısı, Kongre ve Kültür Merkezi, Semt Pazarı olmak üzere diğer projeler hakkında davetlilere detaylı bilgiler verdi.

Toplantının sonunda Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinin sorularına yanıt veren Polat'a Şube Başkanı Sadi Ergül tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

(CÖ-BRN-Y)



06.01.2017 17:29:10 TSI

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