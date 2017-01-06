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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Köy köy gezerek tatlı satıyor

06 Ocak 2017 Cuma, 17:26
Köy köy gezerek tatlı satıyor
Köy köy gezerek tatlı satıyor

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan Vedat Kandemir isimli genç, ilçeden aldığı tatlıları Muş'un köylerine getirerek satıyor.
Yaz aylarında Bitlis'in Güroymak ilçesinde çobanlık yapan Vedat Kandemir, kışın Muş'un köylerinde tatlı satarak ailesinin geçimini sağlıyor. Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazın çobanlık kışın da tatlıcılık yaparak ailesine baktığını söyledi. Kışın çobanlık yapamadığı için çevre il ve ilçelerde tatlı satarak geçimlerini sağlamaya çalıştığını anlatan Kandemir, "Her gün soğuk havaya rağmen sabah erken saatlerde Muş'un köylerine gelip tulumba tatlısı satıyorum. Yazın çobanlık yapıyorum kışın ise tatlıları köy köy gezerek satıyorum. Evde benden başka kimse çalışmıyor. 10 nüfusun geçimini, yazın çobanlık yaparak kışın ise köylerde tatlı satarak günlük aldığım 30-40 lira ile sağlamaya çalışıyorum" dedi.
(NA-)

06.01.2017 17:29:18 TSI
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