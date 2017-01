YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Anlayan: "Her yere hizmet götürüyoruz"

Başkan Anlayan: "Her yere hizmet götürüyoruz"



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Kırsal mahallelerimizde yatırım yağmurunu hızla sürdürüyoruz. Mahallelerimizin her yerine hizmet götürüyoruz" dedi.

Bahçeler Mahallesi Hacılar mevkisinde Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı teknik ekiplerce yapımına başlanan 150 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki yol çalışması sona erdi.

Kırsal alanda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Kırsal mahallelerimizde yatırım yağmurunu hızla sürdürüyoruz. Bahçeler Mahallesi, Hacılar mevkisi Fatsa'nın en uzak mahallelerinden. Hatta nüfusu da çok değil. Ama bu bizim buraya hizmet yapmamamızı gerektirmiyor. Uzak, yakın demiyoruz her yere hizmet götürüyoruz. Köyleri kentten farksız yapma hedefinde emin adımlarla ilerliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Tüm köy yollarımız kısa sürede bu konforu yaşayacak. Yüksek rakımlı mahallerimizde bile yaptığımız beton yollar ile vatandaşlarımızı çamurdan, tozdan kurtaracağız" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



06.01.2017 17:32:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER