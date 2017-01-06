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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Öğrencilerden polise moral

06 Ocak 2017 Cuma, 17:29
Öğrencilerden polise moral
Öğrencilerden polise moral

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Erbaa Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezinde trafik eğitimi alan çocuklar Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliğindeki polis memurlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.
Mevlana İlkokulu öğrencisi çocuklar, trafik eğitimi aldıkları Erbaa Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezinden Türk bayrakları ile birlikte Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliğine gitti. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan miniklerin ziyareti polislere moral vermek amacıyla yaptığı belirtildi.
(ŞK-SLH-Y)

06.01.2017 17:33:08 TSI
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