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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Esenyurt'tan birlik ve beraberlik mesajı

06 Ocak 2017 Cuma, 17:30
Esenyurt'tan birlik ve beraberlik mesajı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda bir araya gelen ilçe yöneticileri yayınladıkları ortak deklarasyonda birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Esenyurt Belediyesi Nikâh Sarayında düzenlenen toplantıda ilçe yöneticileri bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıya; Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt İlçe Müftüsü Dr. Mehmet MLüftüoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Hasan Özen, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel, meclis üyeleri, Caferi camii imamları ile yöneticileri, Alevi dedeler, Cem evleri yöneticileri, Cami imamları ve muhtarlar katıldı.Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun konuşmalarının ardından, Esenyurt İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Müftüoğlu, Esenyurt Muhtarlar Birliği Başkanı Ahmet Kuzgun, Esenyurt Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Dr. Yavuz İren, AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Akboğa, Caferi İmamları ve Cem evleri yöneticileri de söz aldı. Toplantıda ortak bir deklarasyon yayınlayan yöneticiler, birliği ve beraberliği bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.
Kadıoğlu; "Hep birlikte 'dur' diyeceğiz"
Toplantıda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "İlçemizde mezhep düşmanlığı oluşturmak için daha önce 2 tane Caferi camimizi yakmışlardı. O dönemde bu camilerin tadilatlarını ben yaparım diye ortaya çıkan kişi bugün FETÖ olaylarından yurt dışına kaçmıştır. Allah'a şükür yanan camilerimizin tadilatlarını yaptık. Bugün Cami imamlarımız, Alevi dedelerimiz ile Caferi imamlarımızla birlikte ve müftülüğümüz ile birlikte bir aradayız. Birliğimizin ve beraberliğimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Oynanan oyunlara hep birlikte 'dur' diyeceğiz. Her zaman böyle bir arada olacağız. Farklılığımız zenginliğimizdir. Kardeşliğimizi kimse bozamayacak" dedi.
Kaymakam İnci; "Bu birliktelik bozulmayacak"
Esenyurt'ta her zaman güzel bir birlikteliğin olduğunu dile getiren Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, "Bugün olduğu gibi daha önce de sizlerle bir araya geldik. Esenyurt'ta her zaman güzel bir birliktelik var. Bu birlikteliği bozmak isteyenlere karşı hep birlikte cevap vereceğiz. Bizlere güç katan birlikteliğimiz her zaman devam edecektir" şeklinde konuştu.
Ahunt Yakup Yaşlak, "Bizler Esenyurt 'ta Hepimiz Kardeşiz"
Programda sırasıyla söz alan temsilciler birlik beraberlik mesajları verdiler. Esenyurt Allah'u Ekber Caferi Camii Ahunt'u Yakup Yaşlak Caferi toplumu adına söz aldığını ifade etti. Yaşlak; "Bizler Ehli-Beyt mensupları olarak bugüne kadar devletimizin birliği beraberliği, halkımızın kardeşliği için elimizden gelen fedakârlığı gösteriyoruz. Bizler Esenyurt'ta hepimiz kardeşiz. Şimdiye kadar birbirimizi hiç incitmedik, kötü söz söylemedik. Bu toplantımızın çok verimliği olacağını ve Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Allah bizim bu birlik ve beraberliğimize kast etmeye çalışanlara fırsat vermesin" diye konuştu.
Emin Yılmaz; "Asıl tehlike iç ve dış düşmanların birlikte hareket etmeleridir"
Ahunt Yakup Yaşlak ardından Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Emin Yılmaz söz aldı. Yılmaz, " Bizlere el uzatan yani ülkemize dost görünenleri her zaman dost olarak görmememiz gerekiyor. Bazen hainlerde farklı görünerek içimize girmeye çalışıyorlar. Bu sebeple toplum olarak bu konuda daha duyarlı olmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyet'inin düşmanları bu cumhuriyet kurulduğundan bu yana hep oldu. Ancak dış düşmanlar olduğu gibi iç düşmanlarda vardır. Asıl yıkıcı ve tehlikeli olanda iç düşmanların dış düşmanlar ile birlikte hareket etmeleridir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi bunun çok somut bir örneğidir. Bu ülkenin gerçek sevenleri arasında kesinlikle Alevi-Sünni, Kürt-Türk'ü gibi bir ayrım söz konusu değildir. Fakat son zamanlardaki kötü zihniyetli insanlarıyla ne yazık ki bu tezgâhı ülkemizde gerçekleştiriyorlar. Bu konuda Esenyurt her kesimden insanlarla örnek olacak bir dayanışma sergilemektedir. İlçemizde özellikle Kaymakamımız, belediye başkanımız, emniyet müdürlerimiz ve diğer kurumlarımız tarafından, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara karşı duyarlılık gösterilerek bu oyunlara karşı büyük bir gayret gösterildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Esenyurt İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Müftüoğlu ise konuşmalar ardından söz alarak Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve hadislerden örnekler ile Müslümanların kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğine vurgu yaptı. Konuşma yapan yöneticilerin ortak mesajı, Esenyurt'ta birliğin ve beraberliğin olduğu ve aralarına nifak sokmak isteyenlere de asla fırsat vermeyecekleri şeklinde oldu.
(ÖY-ÖK-Y)

06.01.2017 17:34:11 TSI
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