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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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İsmet Sezgin, doğum gününde Aydın'da anıldı

06 Ocak 2017 Cuma, 17:34
İsmet Sezgin, doğum gününde Aydın'da anıldı
İsmet Sezgin, doğum gününde Aydın'da anıldı
- Aydınlı TBMM eski Başkanı ve Bakan İsmet Sezgin, Aydın Valiliği tarafından hazırlanan programla anıldı.

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydınlı TBMM eski Başkanı ve Bakan İsmet Sezgin, Aydın Valiliği tarafından hazırlanan programla anıldı.

Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın toplantı salonunda gerçekleşen programa, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sezgin Ailesi, CHP Milletvekili Metin Lütfi Baydar,AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, daire ve kurum müdürleri katıldı.
Kuran'ı Kerim Tilavet'i ile başlayan programda, İsmet Sezgin'in hayatını konu alan sinevizyon gösterisi izlendi.
İsmet Sezgin'in damadı oyuncu ve yazar Tamer Levent İsmet Sezgin'in bir şiirini seslendirdi. Kızları, televizyon yönetmeni ve program yapımcısı Seynan Levent, Gazi Üniversitesi İngilizce Okutmanı Ayşe Rennan Sezgin ve kardeşi eski Turizm Müsteşarı Mukadder Sezgin sahneye çıkarak, duygularını izleyiciler ile paylaştılar.
Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, programda yaptığı konuşmada siyasetin bir sanat olduğunu ifade ederek, bu sanatı en güzel icra edenlerden birisinin de İsmet sezgin olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından Sezgin Ailesi fertlerine Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, günün anısına fotoğraf albümü takdim etti.
Program bestesi ve güftesi İsmet Sezgin'e ait olan iki adet eserin, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Serdar Koldemir tarafından seslendirilmesi ile sona erdi.
(OD-MB-Y)

06.01.2017 17:38:07 TSI
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