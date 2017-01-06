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Marmaris Cumhuriyet şehitleri ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı hayata geçiyor



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Marmaris Ticaret Odası'nca (MTO) Aktaş mevkiinde oluşturulması planlanan "Marmaris Cumhuriyet Şehitleri ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı"nın proje tasarım yarışması sonuçlandı. Yarışmayı Mimar Deren Uysal'ın projesi kazandığı açıklandı. MTO Başkanı Mehmet Baysal, Bakanlığa gönderilen projenin, onaylandıktan sonra hayata geçirileceğini söyledi.

Marmaris Ticaret Odası sosyal projesi olan "Cumhuriyet Şehitleri ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı" anıtının proje tasarım yarışmasının 28.12.2016 günü seçici jürinin değerlendirmesi neticesinde almış olduğu kararla birincisi belirlendi. Birinci gelen Mimar Deren Uysal'ın projesinin ödül ve tanıtım programı Ticaret odasında gerçekleşti.Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Belediye Başkanı Ali Acar, Oda Meclis Başkanı Ali Kansu, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, Muğla Büyükşehir Bel. Temsilcisi, kurum ve kuruluşlar katıldığı törende proje tanıtıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal yaptı. Baysal, "Mayıs 2016'da almış olduğumuz karar doğrultusunda ,Mimarlar Odası, Milli Parklar, Büyükşehir Belediyesi, odamız tarafından şartnameyi hazırlayıp kurulları oluşturmuş ve 4 kişilik mimarlardan oluşan seçici kurul oluşturulmuş ve belirlenen sürede 2 proje katılmıştır. Emeği geçen siz değerli kurul üyelerine tek tek teşekkür ediyorum.Ülkemin birlik ve bütünlüğü için, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşaması için sadece dün ve bugün değil ,halen daha şehit veren bir milletin evlatları olarak bu anıt sadece dünün değil

Demokrasinin,Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşamasının anıtıdır.

Bu ülkenin var olması ve yaşatılması adına canlarını veren tüm vatan evlatlarının anıtıdır.Şu iyi bilinmelidir ki , iç ve dış mihraklar bu vatanı bölemeyecektir.Ulu önder Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.Ecdadımız gibi bizde Türkiye Cumhuriyeti için tek bayrak , tek vatan,tek ulus oluşunu ilelebet sürdürmesi için canımızı vermeye hazırız.

Bu anıt T.C'nin sonsuza dek yaşayacağının var olacağının sembolüdür

proje Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uygun bulunup onandıktan sonra yapım aşamasına geçecektir.Ülkeme ve Marmaris hayırlı olması dileğiyle" diye konuştu.

Konuşmaların ardından projede emeği geçenlere plaket verildi.

Aktaş Mevkii'nde denize sıfır alanda inşa edilmesi planlanan "Marmaris Cumhuriyet Şehitleri ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı"nın bakanlık onayından sonra kısa sürede bitirilmesinin planlandığı belirtildi.

(VE-MB-Y)



06.01.2017 17:57:52 TSI

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