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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı'da 3D eğitsel oyun teknolojileri üzerine bilimsel etkinliği

06 Ocak 2017 Cuma, 17:57
Ağrı'da 3D eğitsel oyun teknolojileri üzerine bilimsel etkinliği
Ağrı'da 3D eğitsel oyun teknolojileri üzerine bilimsel etkinliği

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü tarafından pedagojik alan bilgisinin öğretimsel içeriği ile 3D oyun teknolojilerini bir araya getiren 3D eğitsel oyun teknolojileri etkinliği gerçekleştirildi.
Öğrencilerin öğrenme ortamlarını, 3D oyunlarının heyecan dolu dünyasına taşınması amaçlanan 3D eğitsel oyun teknolojileri etkinliğine Ağrı İmam Hatip Ortaokulu ve Alpaslan Ortaokulu öğretmenler ile öğrencileri katıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Aytürk Keleş, Yrd. Doç. Dr. Ali Keleş ve Öğretim Görevlisi İsak Çevik, eğitim-öğretimi ile monotonlaşan sistemden kurtarıp teknolojinin sağlıklı kullanımıyla öğrencilerin hayatlarına renk katmalarını sağlayarak daha başarılı bir gelecek nesil yetişmesi amacıyla 3D eğitsel oyunlar geliştirerek bilimsel gösteri etkinliği düzenledi. Maddenin değişimi ve tanınması konusunda geliştirilen fen 3D eğitsel oyun sayesinde öğrencilerin eğlenerek işledikleri konuyu daha basit ve kalıcı bir şekilde öğrendiklerini ifade ederlerken, diğer derslerinin de 3D eğitsel oyun kapsamında öğrenmek istediklerini dile getirdiler.
(AG-ŞAK-Y)

06.01.2017 18:01:01 TSI
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