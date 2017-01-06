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TOKi sakinlerinin market ve fırın talebi



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - TOKİ 3+1 konutlarında oturan vatandaşlar yetkililerden market ve fırın talebinde bulundular.

Malatya'da 4 ve 5. bölgede, 3+1 konutlarının bulunduğu mahallenin sakinleri market ve fırın bulamadıkları için 1 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yaşlı annesiyle birlikte 3+1 konutlarında oturduğunu ifade eden Halil İbrahim Sarıbaş isimli TOKİ sakini, market ve fırın bulamadıkları için 1 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını belirti.

-"Evimizden gayet memnunuz ancak market ve fırınımız yok"

TOKİ'de özellikle 4 ve 5.bölgede bulunan evlerde oturan vatandaşların büyük sıkıntılar yaşadığını ileri süren Halil İbrahim Sarıbaş, "Uzun zamandır TOKİ evlerinde oturuyoruz. Evimizden gayet memnunuz. Devletimizden Allah razı olsun, bizi küçük paralarla ev sahibi yaptı. Bu imkanlarla değil ev almak, kirada bile zar zor ev bulabilirdik. Annemle aynı evi paylaşıyorum. Özellikle bizim evin bulunduğu 4 ve 5.bölgede market ve fırın sıkıntısı yaşanıyor. Bir ekmek almak için bile yarım saatlik 20 dakika yol gidip geliyoruz. Ben işe gittikten sonra yaşlı annem her hangi bir ihtiyacını karşılayamıyor. Bu konuda yetkililerden talepte bulunuyoruz. Bakın bura devlet ne güzel imkanlar sunmuş. Küçük şeyler yüzünden bu kadar insanı üzmesinler" dedi.

Sarıbaş, TOKİ 3+1 konutlarında oturan mahalle sakinleri olarak bir süre önce market ve fırın yapılması için imza toplayarak yetkililere ilettiklerini de paylaştı.

(Mt-BRN-Y)



06.01.2017 18:01:20 TSI

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