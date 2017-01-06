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Bolu Belediyesi akıllı atık toplama sistemine geçiyor



(Fotoğraflı)



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Bolu şehir merkezinde kullanılan mavi ve yeşil renkli çöp bidonları artık tarihe kavuşuyor. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeraltı konteyneri yerleştirilen cadde ve sokaklarda gelecek haftadan itibaren kötü görüntüye neden olan plastik çöp bidonların artık kullanılmayacağı bildirildi.

Bolu'yu dünyada yaşanılabilir kentler arasında ilk 10'a taşıma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bolu Belediyesi, şehir merkezindeki çöp toplama uygulamalarında zamandan ve yakıttan tasarruf etmek amacıyla, 'akıllı atık toplama' sistemini hayata geçireceğini bildirmişti.

Evsel ve geri dönüşüm atıklarını toplamada geleneksel yöntemleri tarihe kavuşturacak uygulama kapsamında belediye ekipleri, şuana kadar Beşkavaklar, Kültür ve Sağlık Mahallelerinde birçok noktaya yer altı çöp konteyneri yerleştirdi. Bolu Belediyesi, uygulamanın başlandığı üç mahallede yer altı konteyner montajı tamamlanan tüm cadde ve sokaklarda 9 Ocak 2017 Pazartesi gününden itibaren kötü görüntüye sebep olan mevcut mavi ve yeşil renkli plastik çöp bidonlarının artık kullanılmayacağını bildirdi.

Akman, halkı uyardı

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Songül Akman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uygulamanın başladığı mahallelerde yaşayan vatandaşların artık evsel ve geri dönüşüm atıklarını yer altı konteynerlerine atmalarını istedi. Akman ayrıca, söz konusu konteynerlere kesinlikle yanıcı madde ve moloz atmamaları konusunda halka uyarıda bulundu.

(BV-İÇ)



06.01.2017 18:01:51 TSI

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