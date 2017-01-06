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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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U-14 Ligi fikstür çekimi yapıldı

06 Ocak 2017 Cuma, 18:03
U-14 Ligi fikstür çekimi yapıldı
U-14 Ligi fikstür çekimi yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - 2016-2017 Futbol sezonu U-14 ligi fikstür çekimi Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(MASKF) binasında gerçekleştirildi.
Kura çekimine MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol il temsilcisi Kahraman Fırat, MASKF Yönetim Kurulu üyeleri, Erkan Van, Ergin Turan, Metin Kanat, Sedat Kayış ile lige katılan takımların yöneticileri ve antrenörlerin katılımıyla yapıldı.
Kura öncesi konuşan MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir yaptığı açıklamada, ligin fair-play içerisinde geçmesini, bu kategoride takımlarımızın hedeflerinin üst kategorilerine sporcu kazandırmaları olacağını belirterek lige katılan takımlara başarılar diledi.
Futbol İl temsilcisi Kahraman Fırat ise ligin 26 Ocak tarihinde başlayacağını, on takımla, tek grupta oynanacağını belirterek tüm takımlara başarılar dileklerini iletti.
(MT-BRN-Y)

06.01.2017 18:08:12 TSI
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