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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Velilere çocuk gelişimi eğitimi

06 Ocak 2017 Cuma, 18:18
Velilere çocuk gelişimi eğitimi
Velilere çocuk gelişimi eğitimi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Gündüz Bakımevi'nin velilerine, çocukların gelişim özellikleri konusunda seminer verildi. Seminerde çocuklarda güven duygusunun gelişmesine vurgu yapan Psikolojik Danışman Esin Türkoğlu, "Çocuğunuza onu sevdiğinizi söyleyin" diye konuştu.
Yunusemre Gündüzbakımevi yararlı bir etkinliğe daha imza attı. Çocukları Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören velilere yönelik "3-6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Özellikleri" başlıklı bir seminer düzenlendi. Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlarından Esin Türkoğlu'nun verdiği seminerde, 3-6 yaşındaki çocukların tipik davranışları ve ebeveynlerin çocuklarına ne şekilde davranması gerektiği anlatıldı. Ailelerin sıkça yaptığı hataları sıralayan Türkoğlu, çocuklarda mahremiyet ve güven duygusunun önemine dikkat çekti.
Esin Türkoğlu, "Çocuklara zaten 'onu sevdiğimi hissediyor' diyerek sevginizi söylemezlik yapmayın. Çocuğunuza onu ne kadar sevdiğinizi sık sık söyleyin ve davranışlarınızla da söyleminizi destekleyin. Bu, çocuğunuzun güven duygusunu geliştirecektir. Çocuğun kişiliği 7 yaşına kadar oturur. Ona, eşinize, çevrenize yaklaşımınız çocuğunuzun kişiliğini şekillendirir. Ebeveynler bunu bilerek hareket etmelidir. Çünkü çocuk anne-babasının gerekli gereksiz tartıştığını gördüğünde kavgacı, diyalogla sorunları çözebildiğini gördüğünde ise uzlaşmacı bir birey olacaktır." şeklinde konuştu. Çocuklarla kaliteli zaman geçirilmesi gerektiğini de hatırlatan Türkoğlu, çocukların sorularına çocukların anlayacağı bir dille dürüstçe cevap verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
(SC-Y)

06.01.2017 18:22:14 TSI
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