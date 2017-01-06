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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Yılmaz Mahallesi yeni parka kavuşuyor

06 Ocak 2017 Cuma, 18:24
Yılmaz Mahallesi yeni parka kavuşuyor
Yılmaz Mahallesi yeni parka kavuşuyor

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi, mahallelere yeni parklar kazandırmaya ve çocuklara güvenli yeni oyun alanları oluşturmaya devam ediyor.
Çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek amacıyla Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ve kırsal mahallelerde uygun bulunan alanlara yeni çocuk parklarının yapımını sürdürüyor. Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, Yılmaz Mahallesi Belediye Hizmet Binası yanında kalan 3 bin metrekarelik alanda yeni bir park yapımına başlandı. Yılmaz Mahallesine değer katacak düzenlemeyle parkın içerisinde, çocuklar için modern ve güvenli oyun grupları, yürüyüş yolları, fitness spor aletleri, tek potalı basketbol sahası, süs havuzu, pergolalar, dinlenme alanları ve yeşil alanlar yer alacak. Yeni parkın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri dinlenip nefes alabilecekleri bir alana çocukların ise doyasıya eğlenecekleri bir oyun alanına kavuşacak.
İhtiyaç önceliğine göre tespit edilen bölgelerde park yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Mahallelerimizde değerlendirilebilecek her yeri çocuklarımız için oyun parkı, yetişkinlerimiz içinde hoş vakit geçirerek sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri yerler haline getireceğiz. Amacımız çocuklarımızın yüzlerini güldürebilmek ve onların mutluluğuna ortak olmak. Çocuklarımız için yeni parklar oluşturduk, oluşturmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımıza yapılan yatırım ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmaları sonucunda Yılmaz Mahallemiz de yeni bir parka kavuşuyor" dedi.
(BA-AY-Y)

06.01.2017 18:27:59 TSI
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