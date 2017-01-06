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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yenal'ı kadrosuna kattı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kadın basketbol takımı Meriç Banu Yenal'ı transfer etti.

Bu sezon Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve play-off hedefleyen yeşil-beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken kadrosunu Meriç Banu Yenal ile güçlendirdi. Kariyerinde Samsun Canik Belediye, Edremit Belediye Güre, Yalova VIP gibi takımlarda forma giyen 1988 doğumlu ve 1.88 santimetre boyundaki uzun forvet son olarak Edirne SK'nın formasını terletiyordu.

(AF)



06.01.2017 18:38:43 TSI

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