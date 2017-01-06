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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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BİLSEM'den Başkan Kayda'ya ziyaret

06 Ocak 2017 Cuma, 18:40
BİLSEM'den Başkan Kayda'ya ziyaret
BİLSEM'den Başkan Kayda'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Türk Bilim Olimpiyatlarında finale kalan Aybike Kılıç, Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Erdal Kartal, Fizik Öğretmeni Aydoğan Ertürk Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.
Bu yıl Şanlıurfa GAP Arena'da 3.sü düzenlenen, Türk Bilim Olimpiyatlarında uluslararası katılımlı bin 200 projenin yer aldığı bilim şenliğinde, BİLSEM Öğrencisi Aybike Kılıç'ın hazırladığı "Deprem, yangın vb. afetlerde yanınızda" konulu tasarım-buluş dalında finale kaldı. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'nun da katıldığı ziyarette, Başkan Kayda finale kalan yetenekli öğrenci Aybike Kılıç'ı tebrik ederek başarılar diledi.
Başkan Kayda, Türk Bilim Olimpiyatlarında finale kalan Aybike Kılıç, BİLSEM Müdürü Erdal Kartal, Fizik Öğretmeni Aydoğan Ertürk ve öğrenci velisi Şerafettin Kılıç'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
(BA-AY-Y)

06.01.2017 18:43:11 TSI
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